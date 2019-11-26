Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T18:01+0300
https://ria.ru/20191126/1561633105.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/109031/11/1090311145_0:286:3134:2048_1036x0_80_0_0_547e719ddc25e3e821e061d7052fbed7.jpg
РИА Новости

В Казахстане задержали россиянина, находившегося в розыске десять лет

18:01 26.11.2019
1731
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗадержание преступника
Задержание преступника
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Задержание преступника. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали в Казахстане россиянина, которого 10 лет разыскивали по обвинению в покушении на убийство бизнесмена, в скором времени он должен быть экстрадирован в Россию, сообщает региональное МВД.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Алма-Ате сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан задержан 39-летний россиянин, находившийся в международном розыске", - говорится в сообщении.
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
29 октября, 08:00
Где деньги, Роза? Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, искали десять лет
Отмечается, что по данным оперативников, в сентябре 2009 года в Нальчике задержанный произвел несколько выстрелов в предпринимателя, который передвигался на своем автомобиле с крупной суммой денег. Бизнесмен получил ранения, но ему была оказана своевременная медицинская помощь, и он остался жив, стрелявший же скрылся с места происшествия.
В региональном СУСК уточнили, что личность нападавшего была установлена, им оказался житель Ингушетии, в ноябре 2009 года ему заочно было предъявлено обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Уголовное дело было приостановлено за розыском обвиняемого.
"Следственными органами производство по уголовному делу возобновлено, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции обвиняемого в Российскую Федерацию", - подчеркнули в ведомстве.
Сергей Неверов
25 ноября, 08:00
Как лидер ОПГ, боровшейся за АвтоВАЗ, сбежал на Украину
2101222
Обсудить 0
РоссияКабардино-БалкарияКазахстанВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК возбудил дело после самоубийства девушки-следователя в Сочи
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной
Ирина Голосная в суде
Прокуратура объяснила, почему закрыла дело Ирины Голосной
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело 17-летней девушки, пропавшей в Приморье, нашли в реке Уссури
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Посол в Киеве допустил пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Сергей Неверов
Как лидер ОПГ, боровшейся за АвтоВАЗ, сбежал на Украину
Великая океанская дорога
В Австралии нашли тело пропавшего при странных обстоятельствах туриста
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на прохожего
Преступление
В Москве трое злоумышленников напали с ножом на прохожего
Агенты секретной службы в Вашингтоне. 26 ноября 2019
СМИ сообщили о нарушении воздушного пространства Вашингтона
Президент Палестины Махмуд Аббас
Палестина готова разорвать отношения с США после заявлений Помпео
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
Источник сообщил о новом деле, связанном с историей с Ириной Голосной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Лента новостейМолния