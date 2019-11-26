В Казахстане задержали россиянина, находившегося в розыске десять лет

НАЛЬЧИК, 26 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали в Казахстане россиянина, которого 10 лет разыскивали по обвинению в покушении на убийство бизнесмена, в скором времени он должен быть экстрадирован в Россию , сообщает региональное МВД.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Алма-Ате сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан задержан 39-летний россиянин, находившийся в международном розыске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным оперативников, в сентябре 2009 года в Нальчике задержанный произвел несколько выстрелов в предпринимателя, который передвигался на своем автомобиле с крупной суммой денег. Бизнесмен получил ранения, но ему была оказана своевременная медицинская помощь, и он остался жив, стрелявший же скрылся с места происшествия.

В региональном СУСК уточнили, что личность нападавшего была установлена, им оказался житель Ингушетии, в ноябре 2009 года ему заочно было предъявлено обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Уголовное дело было приостановлено за розыском обвиняемого.