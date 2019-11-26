Эксперт оценил отказ Харири возглавить новое правительство Ливана

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири вряд ли изменит свое решение отказаться возглавить новое правительство, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири заявил о снятии своей кандидатуры на пост главы нового кабинета министров.

"Я думаю, что этим заявлением он подтверждает свой уход и навряд ли стоит ожидать, что он изменит свое решение. Это связано, прежде всего, с тем кризисом, который развивается в Ливане, и решение этого кризиса достаточно сложное ... Здесь есть и внутренние факторы – социально-экономические сложности. Здесь есть и внешние силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Ливане. Конечно, решение всех эти проблем ложится на руководство. Харири это понимает, поэтому сейчас делает такой жест", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости

Поддерживающие Харири политические силы могут выдвинуть другие кандидатуры, но пока харизматичного лидера не просматривается, отметил Долгов.

"Какие-то другие фигуры, которые могут появиться на политическом олимпе Ливана, возможны, но пока этот кризис, он продолжается и насколько он будет углубляться – это вопрос достаточно сложный и зависящий от внутренних и внешних факторов", - добавил он.

Премьер-министр Саад Харири объявил о своей отставке 29 октября на фоне массовых антиправительственных митингов по всей стране. Мирные демонстрации начались 17 октября и продолжаются более сорока дней, несмотря на отставку правительства. "Народные движения" продолжают оказывать давление на руководство страны, требуя быстрого формирования нового кабинета министров и проведения масштабных политических и экономических реформ.