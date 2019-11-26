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РИА Новости

Эксперт оценил отказ Харири возглавить новое правительство Ливана

17:59 26.11.2019
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© REUTERS / Mohamed AzakirСаад Харири
Саад Харири
© REUTERS / Mohamed Azakir
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири вряд ли изменит свое решение отказаться возглавить новое правительство, считает научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири заявил о снятии своей кандидатуры на пост главы нового кабинета министров.
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"Я думаю, что этим заявлением он подтверждает свой уход и навряд ли стоит ожидать, что он изменит свое решение. Это связано, прежде всего, с тем кризисом, который развивается в Ливане, и решение этого кризиса достаточно сложное ... Здесь есть и внутренние факторы – социально-экономические сложности. Здесь есть и внешние силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Ливане. Конечно, решение всех эти проблем ложится на руководство. Харири это понимает, поэтому сейчас делает такой жест", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Поддерживающие Харири политические силы могут выдвинуть другие кандидатуры, но пока харизматичного лидера не просматривается, отметил Долгов.
"Какие-то другие фигуры, которые могут появиться на политическом олимпе Ливана, возможны, но пока этот кризис, он продолжается и насколько он будет углубляться – это вопрос достаточно сложный и зависящий от внутренних и внешних факторов", - добавил он.
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Премьер-министр Саад Харири объявил о своей отставке 29 октября на фоне массовых антиправительственных митингов по всей стране. Мирные демонстрации начались 17 октября и продолжаются более сорока дней, несмотря на отставку правительства. "Народные движения" продолжают оказывать давление на руководство страны, требуя быстрого формирования нового кабинета министров и проведения масштабных политических и экономических реформ.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до одной тысячи со счета в неделю, также повысился процент комиссии при выдачи иностранной валюты наличными. На свободном рынке, вопреки законам, ряд частных предприятий, включая заправки, аптеки и обычные магазины отказываются принимать банковские карты при расчете клиентов, требуя оплату наличными.
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