КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен проведением судебной реформы на Украине , заявил посол ЕС в Киеве Матти Маасикас.

Парламент Украины 16 октября принял закон, которым вносятся изменения в деятельность органов судебной власти. Документ предусматривает сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей, создание комиссии добропорядочности и этики, а также меняет порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей. Послы ряда европейских стран выразили обеспокоенность в связи с принятым законом.

"Самый большой вопрос для нас — это реформирование Украины. В целом. Мы очень тесно работаем с украинскими властями в вопросах, связанных с электроэнергетикой, энергетикой в целом и тому подобное. Но есть одна сфера, где у нас есть опасения. И вы правы, это - реформа системы правосудия", - сказал Маасикас в интервью интернет-изданию "Европейская правда", которое опубликовано во вторник.

По его словам, ЕС обеспокоен сокращением числа судей Верховного суда, которое проводится в рамках реформы.