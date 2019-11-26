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РИА Новости

Евросоюз обеспокоен проведением судебной реформы на Украине

17:47 26.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Евросоюз обеспокоен проведением судебной реформы на Украине, заявил посол ЕС в Киеве Матти Маасикас.
Парламент Украины 16 октября принял закон, которым вносятся изменения в деятельность органов судебной власти. Документ предусматривает сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей, создание комиссии добропорядочности и этики, а также меняет порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей. Послы ряда европейских стран выразили обеспокоенность в связи с принятым законом.
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"Самый большой вопрос для нас — это реформирование Украины. В целом. Мы очень тесно работаем с украинскими властями в вопросах, связанных с электроэнергетикой, энергетикой в целом и тому подобное. Но есть одна сфера, где у нас есть опасения. И вы правы, это - реформа системы правосудия", - сказал Маасикас в интервью интернет-изданию "Европейская правда", которое опубликовано во вторник.
По его словам, ЕС обеспокоен сокращением числа судей Верховного суда, которое проводится в рамках реформы.
По словам Маасикаса, у ЕС нет сомнений в том, что судебную систему на Украине надо реформировать. При этом, по его мнению, такая реформа должна начинаться не с Верховного суда.
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