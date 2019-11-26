Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

"Мы, в том числе с коллегами из Союза виноградарей и виноделов и коллегами из отрасли будем обсуждать возможное расширение "Винного гида" в следующие годы, проведение спецпроекта по сравнению в отдельных категориях или во всех категориях российских продуктов с иностранными продуктами. Думаю, мы вполне уже до этого дозрели", - сказал Протасов.

"Мы уверены в том, что вполне конкурентоспособны с иностранными винами, и те баллы, которые мы устанавливали в соответствие с международными стандартами, это подтверждают", - сказал глава Роскачества.

Он напомнил, что проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством и посвящен исследованию только российских вин. "Для того, чтобы популяризировать вино и увеличить его уровень на отечественном рынке, нужно решить вопросы качества и продвижения. Обе эти задачи, достаточно эффективно, винодельческие державы решают, в том числе, с помощью национальных винных гидов: они есть и во Франции, и в Испании, и в странах Нового Света. В этом смысле год назад мы запускали механизм, который позволял нам делать то же самое", - сказал Протасов.