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РИА Новости

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

17:36 26.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДегустация вина
Дегустация вина
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Дегустация вина. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Роскачество планирует в будущем расширение области исследований "Винного гида" на новые проекты, которые будут ориентированы на сравнение российских и иностранных вин, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" руководитель Роскачества Максим Протасов.
"Мы, в том числе с коллегами из Союза виноградарей и виноделов и коллегами из отрасли будем обсуждать возможное расширение "Винного гида" в следующие годы, проведение спецпроекта по сравнению в отдельных категориях или во всех категориях российских продуктов с иностранными продуктами. Думаю, мы вполне уже до этого дозрели", - сказал Протасов.
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Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани. Образцов с оценками выше или равно 81 баллу, которые соответствуют уровню "бронзы" дегустационного конкурса по стандартам Всемирной организации винограда и вина, по сравнению с прошлым годом стало почти на 4% больше. Минимальный балл для попадания в "Винный гид России" - 78 баллов.
"Мы уверены в том, что вполне конкурентоспособны с иностранными винами, и те баллы, которые мы устанавливали в соответствие с международными стандартами, это подтверждают", - сказал глава Роскачества.
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Он напомнил, что проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством и посвящен исследованию только российских вин. "Для того, чтобы популяризировать вино и увеличить его уровень на отечественном рынке, нужно решить вопросы качества и продвижения. Обе эти задачи, достаточно эффективно, винодельческие державы решают, в том числе, с помощью национальных винных гидов: они есть и во Франции, и в Испании, и в странах Нового Света. В этом смысле год назад мы запускали механизм, который позволял нам делать то же самое", - сказал Протасов.
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РоскачествоМаксим ПротасовРоссияЭкономика
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