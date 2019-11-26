Роскачество подвело итоги "Винного гида"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Роскачество подвело итоги исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России", среди 600 образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани, сообщается в пресс-релизе организации.

"Отбор проб для исследования проводился экспертами Роскачества в торговых сетях и винотеках четырех регионов страны. В общей сложности было закуплено более 600 образцов вина, из которых 129 игристых, 181 тихих белых, 206 тихих красных, 35 тихих розовых, 50 ликерных и сладких вин", - говорится в пресс-релизе. Среди красных вин качественных образцов оказалось больше - 56,8%.

Лучшее красное вино исследования с оценкой 86,46 балла - выдержанное "Каберне Качинское" Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, среди белых - вино крупнейшего в России предприятия, выпускающего продукцию из собственного винограда, "Кубань Вино". Кроме того, с высокими результатами дебютировало одно из современных отечественных предприятий - "Поместье Голубицкое", сообщает Роскачество.

Образцов с оценками выше или равно 81 баллу, которые соответствуют уровню "бронзы" дегустационного конкурса по стандартам Всемирной организации винограда и вина, по сравнению с прошлым годом стало почти на 4% больше. Первые места в большинстве категорий заняли вина с оценками в пределах 300-600 рублей, отмечается в сообщении.

В карту аудитов 2019 года вошли новые винодельческие регионы: помимо Крыма и Севастополя, эксперты посетили регион Восточного Приазовья в Краснодарском крае, долину Дона (Ростовская область), а также Дербента, чтобы оценить винодельческие ресурсы второго по площади виноградников региона страны – Дагестана. Всего эксперты Роскачества посетили 50 винных хозяйств различного масштаба.