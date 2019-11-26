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РИА Новости

Роскачество подвело итоги "Винного гида"

12:15 26.11.2019 (обновлено: 12:16 26.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДегустация вина
Дегустация вина
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Дегустация вина. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Роскачество подвело итоги исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России", среди 600 образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани, сообщается в пресс-релизе организации.
"Отбор проб для исследования проводился экспертами Роскачества в торговых сетях и винотеках четырех регионов страны. В общей сложности было закуплено более 600 образцов вина, из которых 129 игристых, 181 тихих белых, 206 тихих красных, 35 тихих розовых, 50 ликерных и сладких вин", - говорится в пресс-релизе. Среди красных вин качественных образцов оказалось больше - 56,8%.
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Лучшее красное вино исследования с оценкой 86,46 балла - выдержанное "Каберне Качинское" Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, среди белых - вино крупнейшего в России предприятия, выпускающего продукцию из собственного винограда, "Кубань Вино". Кроме того, с высокими результатами дебютировало одно из современных отечественных предприятий - "Поместье Голубицкое", сообщает Роскачество.
Образцов с оценками выше или равно 81 баллу, которые соответствуют уровню "бронзы" дегустационного конкурса по стандартам Всемирной организации винограда и вина, по сравнению с прошлым годом стало почти на 4% больше. Первые места в большинстве категорий заняли вина с оценками в пределах 300-600 рублей, отмечается в сообщении.
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Вина оценивались членами дегустационной комиссии и наблюдательного совета, в состав которых вошли трое зарубежных судей международного уровня из Великобритании и Австрии с многолетним опытом работы в комиссиях ведущих конкурсов. Российскую дегустационную комиссию представила команда из 31 эксперта. Руководителем экспертной группы второй год подряд выступил президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
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