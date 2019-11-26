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РИА Новости

Совфед поддержит освобождение от НДФЛ всех компенсационных выплат

17:19 26.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Совет Федерации поддержит высказанную председателем правительства идею о необходимости освобождения от НДФЛ всех компенсационных выплат, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.
"Безусловно, поддержим. Хочется сказать: наконец-то логика, смысл, разум восторжествовали. Действительно, Дмитрий Анатольевич (Медведев) прав: как это, государство даёт людям компенсационные выплаты, в частности, выплаты обманутым дольщикам, и потом 13 процентов этих выплат забирает обратно. Это просто абсурд. Конечно, мы поддержим и много раз выступали за это", - сказала спикер в эфире "России 24".
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы РФ
23 ноября, 14:20
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