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РИА Новости

Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса

17:08 26.11.2019 (обновлено: 17:33 26.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я бы малый и средний бизнес если бы и не вывела вообще из-под налогов, то существенно обратила бы для них налоговую нагрузку. Это дало бы возможность для роста малого и среднего бизнеса в России и, кроме того, сделало бы ещё более привлекательным инвестиционный климат в нашей стране", - сказала она в эфире "России 24".
Она отметила, что в России пока не очень хорошо обстоят дела с развитием этого направления, нет существенного роста, рывка.
"А снижение налоговой нагрузки на средний и малый бизнес позволило бы и увеличить количество таких предприятий, и повысило бы поступающие в бюджет доходы", - подчеркнула Матвиенко.
Также спикер предложила подумать над снижением налоговой нагрузки и для тех отраслей экономики, где такая нагрузка является избыточной.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФМоскваРоссияЭкономика
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