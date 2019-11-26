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РИА Новости

Названы лучшие российские города по качеству жизни

17:00 26.11.2019 (обновлено: 18:01 26.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидЖители города прогуливаются по набережной реки Казанка
Жители города прогуливаются по набережной реки Казанка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Казань заняла первое место в рейтинге российских городов по качеству жизни, составленном экспертами из Финансового университета при правительстве.
При составлении списка учитывались такие факторы, как работа служб, отвечающих за качество дорог и безопасность движения, культура и образование, состояние жилого фонда и системы ЖКХ, деятельность местной власти, медицинское обслуживание и общая оценка положения дел в городе.
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На второй строчке расположился Грозный, бронза досталась Тюмени — прошлогоднему победителю.
Помимо этого, в десятку лидеров вошли Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.
Всего в списке 78 городов с населением свыше 250 тысяч человек. В каждом из них составители рейтинга опросили не менее 600 человек. Такие исследования сотрудники Финансового университета проводят ежегодно с 2014 года.
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Обсудить 48
Финансовый университет при Правительстве РФМоскваГрозныйУфаКемеровоКраснодарИркутскТюменьСевастопольСанкт-ПетербургКазаньОбщество
Популярные комментарии
Да не удивлюсь если туда местные власти узбеков не пускают и с работай там норм
26 ноября, 17:10
BABen Ali
115320112
а как вой в интернетах поднимать - так "москвичи зажрались".
26 ноября, 17:22
F1_
30020359
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