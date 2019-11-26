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РИА Новости

Косачев отметил важность сотрудничества с британскими парламентариями

16:58 26.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Возобновление отношений с Великобританией по межпарламентской линии позволит Москве и Лондону сотрудничать в тех вопросах, в которых они могут работать вместе, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Мы всегда сохраняли готовность к общению с нашими коллегами-парламентариями", - сказал Косачев во вторник на встрече с послом Великобритании в РФ Лори Бристоу.
Он также отметил, что в России всегда расположены и к сотрудничеству по дипломатической линии. "Великобритания весьма сложный партнер, но от этого не менее интересный", - отметил законодатель. При этом он выразил сожаление, что отношения стран находятся далеко не на подъеме, возможно, в одной из самых низких точек за многие столетия в их общей истории.
В качестве примера он также привел решение британского парламента о заморозке отношений с российскими коллегами. При этом Косачев подчеркнул, что, несмотря на различные разногласия между странами, "именно парламентарии продолжают разговаривать друг с другом, высказывать аргументы, претензии, обсуждать разногласия".
"Мы не навязываемся в качестве партнеров для диалога, но мы убежденные сторонники межпарламентского сотрудничества", - добавил он.
Глава комитета также напомнил, что ранее в рамках ПАСЕ российская и британская делегация могли конструктивно взаимодействовать в рамках ассамблеи. Затем этот диалог сошел на нет.
Андрей Келин. Архивное фото
Вчера, 10:15
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Он подчеркнул, что в России с удовлетворением восприняли заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что спекуляции о вмешательстве России в референдум по Brexit не находят подтверждения. По мнению Косачева, надо чтобы и другие сюжеты в двусторонних отношениях получили свою справедливую оценку и перестали мешать движению вперед. "У нас много тем, где мы можем работать вместе, можем делать больше, в том числе и по парламентской линии", - уверен Косачев.
Он также обратил внимание на тот факт, что сейчас одновременно меняются послы и в Москве, и в Лондоне.
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Лори БристоуБорис ДжонсонКонстантин КосачевВеликобританияРоссияПолитика
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