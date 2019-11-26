Косачев отметил важность сотрудничества с британскими парламентариями

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Возобновление отношений с Возобновление отношений с Великобританией по межпарламентской линии позволит Москве Лондону сотрудничать в тех вопросах, в которых они могут работать вместе, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

"Мы всегда сохраняли готовность к общению с нашими коллегами-парламентариями", - сказал Косачев во вторник на встрече с послом Великобритании в РФ Лори Бристоу.

Он также отметил, что в России всегда расположены и к сотрудничеству по дипломатической линии. "Великобритания весьма сложный партнер, но от этого не менее интересный", - отметил законодатель. При этом он выразил сожаление, что отношения стран находятся далеко не на подъеме, возможно, в одной из самых низких точек за многие столетия в их общей истории.

В качестве примера он также привел решение британского парламента о заморозке отношений с российскими коллегами. При этом Косачев подчеркнул, что, несмотря на различные разногласия между странами, "именно парламентарии продолжают разговаривать друг с другом, высказывать аргументы, претензии, обсуждать разногласия".

"Мы не навязываемся в качестве партнеров для диалога, но мы убежденные сторонники межпарламентского сотрудничества", - добавил он.

Глава комитета также напомнил, что ранее в рамках ПАСЕ российская и британская делегация могли конструктивно взаимодействовать в рамках ассамблеи. Затем этот диалог сошел на нет.

Он подчеркнул, что в России с удовлетворением восприняли заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что спекуляции о вмешательстве России в референдум по Brexit не находят подтверждения. По мнению Косачева, надо чтобы и другие сюжеты в двусторонних отношениях получили свою справедливую оценку и перестали мешать движению вперед. "У нас много тем, где мы можем работать вместе, можем делать больше, в том числе и по парламентской линии", - уверен Косачев.