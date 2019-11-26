Россияне рассказали о последствиях землетрясения в Албании

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Жизнь в Жизнь в Албании после сильного землетрясения во вторник начала возвращаться в прежнее русло, только закрытые школы и трещины на стенах старых домов напоминают о произошедшем, рассказали РИА Новости жители столицы страны Тираны и города Дуррес, расположенного ближе всего к эпицентру.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. По последним данным, число погибших в результате землетрясения достигло 13.

Россиянка Алла, проживающая в столице Албании на протяжении последних 7 лет, отмечает, что жизнь уже идет своим чередом, только машин на улице меньше, чем обычно. "Днем я вышла с детьми на прогулку. Вижу, что люди спокойно себя ведут. Магазины, банки - все работает. Кроме школ, может, поэтому машин меньше. Никакой паники. Сентябрьское происшествие нас закалило, и в этот раз все спокойнее. Тогда паниковали сильнее", - отмечает собеседница агентства.

Переводчик министерства юстиции Албании Татьяна, проживающая в Дурресе больше 10 лет, отмечает, что в ее городе банки закрыты, также не работают учреждения образования. "В шесть утра мы получили сообщения от министерства образования, что сегодня не работают школы, ясли, детсады. Банки у нас тоже не работают. После землетрясения у нас пропало электричество, его отключили по всему Дурресу – специально, в качестве мер предосторожности. Но уже через полчаса после толчков его включили. А сотовая связь работала бесперебойно", - рассказала РИА Новости Татьяна, добавив, что супермаркеты и магазины открыты.

Собеседница агентства отметила, что она и ее семья около четырех часов утра почувствовали сильный толчок, в баре начали падать бутылки. По ее словам, люди начали выходить на улицу, кто-то из знакомых отправился на машине на север страны, где находятся поля. "Афтершоки были уже слабее, и мы решили остаться дома", - сказала Татьяна.

По ее словам, о произошедшем теперь напоминают лишь трещины в старых домах. "Те разрушения, о которых сообщают, в большинстве своем касаются частных одноэтажных домов. С новостройками все в порядке. Мы тоже живем в новостройке, причем близко к эпицентру землетрясения, но у нас, к счастью, нет никаких трещин. Утром я увидела фото, что одна из достопримечательностей Дурреса - древне-римская башня - разрушена", - добавила собеседница агентства.

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