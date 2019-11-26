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РИА Новости

Россияне рассказали о последствиях землетрясения в Албании

16:56 26.11.2019
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© AP Photo / Hektor PustinaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© AP Photo / Hektor Pustina
Последствия землетрясения в Албании
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Жизнь в Албании после сильного землетрясения во вторник начала возвращаться в прежнее русло, только закрытые школы и трещины на стенах старых домов напоминают о произошедшем, рассказали РИА Новости жители столицы страны Тираны и города Дуррес, расположенного ближе всего к эпицентру.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. По последним данным, число погибших в результате землетрясения достигло 13.
Последствия землетрясения в Албании
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Россиянка Алла, проживающая в столице Албании на протяжении последних 7 лет, отмечает, что жизнь уже идет своим чередом, только машин на улице меньше, чем обычно. "Днем я вышла с детьми на прогулку. Вижу, что люди спокойно себя ведут. Магазины, банки - все работает. Кроме школ, может, поэтому машин меньше. Никакой паники. Сентябрьское происшествие нас закалило, и в этот раз все спокойнее. Тогда паниковали сильнее", - отмечает собеседница агентства.
Переводчик министерства юстиции Албании Татьяна, проживающая в Дурресе больше 10 лет, отмечает, что в ее городе банки закрыты, также не работают учреждения образования. "В шесть утра мы получили сообщения от министерства образования, что сегодня не работают школы, ясли, детсады. Банки у нас тоже не работают. После землетрясения у нас пропало электричество, его отключили по всему Дурресу – специально, в качестве мер предосторожности. Но уже через полчаса после толчков его включили. А сотовая связь работала бесперебойно", - рассказала РИА Новости Татьяна, добавив, что супермаркеты и магазины открыты.
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Собеседница агентства отметила, что она и ее семья около четырех часов утра почувствовали сильный толчок, в баре начали падать бутылки. По ее словам, люди начали выходить на улицу, кто-то из знакомых отправился на машине на север страны, где находятся поля. "Афтершоки были уже слабее, и мы решили остаться дома", - сказала Татьяна.
По ее словам, о произошедшем теперь напоминают лишь трещины в старых домах. "Те разрушения, о которых сообщают, в большинстве своем касаются частных одноэтажных домов. С новостройками все в порядке. Мы тоже живем в новостройке, причем близко к эпицентру землетрясения, но у нас, к счастью, нет никаких трещин. Утром я увидела фото, что одна из достопримечательностей Дурреса - древне-римская башня - разрушена", - добавила собеседница агентства.
Нынешнее землетрясение стало вторым этой осенью в Албании после 21 сентября, когда в стране пострадали 132 человека, полностью были разрушены 35 домов (в том числе две школы), 420 получили частичные повреждения, пострадали 10 коммерческих предприятий. Президент Илир Мета вынужден был в сентябре призвать граждан к спокойствию, так как ложные сообщения о новых возможных подземных толчках вынудили сотни людей спать на улицах Тираны.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах": землетрясение в Албании
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

Последствия землетрясения в Албании
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© REUTERS / Florian Goga

За ним последовала череда афтершоков.

Последствия землетрясения в Албании
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
© REUTERS / Florion Goga

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

Последствия землетрясения в Албании
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

Последствия землетрясения в Албании
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

Последствия землетрясения в Албании
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© AP Photo / Hektor Pustina

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

Последствия землетрясения в Албании
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
© REUTERS / Florion Goga

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
© REUTERS / Florion Goga

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

Эвакуация пострадавших от землетрясения в Албании
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

Последствия землетрясения в Албании
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AP Photo / Hektor Pustina

Соседние страны предложили Албании помощь.

Последствия землетрясения в Албании
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
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Землетрясение в АлбанииТирана (город)АлбанияВ мире
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