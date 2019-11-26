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РИА Новости

В правительстве обсуждают освобождение малообеспеченных семей от НДФЛ

16:56 26.11.2019 (обновлено: 17:33 26.11.2019)
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В правительстве РФ сейчас серьезно обсуждается возможность освобождения от налога на доходы физических лиц малообеспеченных семей, и эту меру необходимо поддержать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сейчас обсуждается и в СМИ, и в правительстве серьёзная дискуссия идёт об освобождении от НДФЛ малообеспеченных семей", - сказала она в эфире "России 24".
Матвиенко заявила, что поддерживает такую идею.
"Это необходимо поддержать", - подчеркнула спикер.
По ее словам, для того, чтобы такую меру реализовать, надо будет все просчитать и "не скатываться к популизму". "Но мне кажется, что это разумное предложение, потому что разница в доходах у бедных и богатых очень высока", - убеждена она.
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Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссияЭкономика
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26 ноября, 18:16
А Бородин
500007
Идея здравая. Давно пора ввести прогрессивный НДФЛ. Суммы до 20 тысяч в месяц освобождать от налога совсем, от 20 до 50 - 13% как сейчас, от 50 до 100 - 20%, от 100 до 200 - 25%, от 200 до 500 - 35%, от 500 до миллиона 50%, всё что выше 70%.
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