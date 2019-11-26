В правительстве обсуждают освобождение малообеспеченных семей от НДФЛ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В правительстве РФ сейчас серьезно обсуждается возможность освобождения от налога на доходы физических лиц малообеспеченных семей, и эту меру необходимо поддержать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сейчас обсуждается и в СМИ, и в правительстве серьёзная дискуссия идёт об освобождении от НДФЛ малообеспеченных семей", - сказала она в эфире "России 24".
Матвиенко заявила, что поддерживает такую идею.
"Это необходимо поддержать", - подчеркнула спикер.
По ее словам, для того, чтобы такую меру реализовать, надо будет все просчитать и "не скатываться к популизму". "Но мне кажется, что это разумное предложение, потому что разница в доходах у бедных и богатых очень высока", - убеждена она.