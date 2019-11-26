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РИА Новости

Татарстан предлагает Узбекистану площадки для вхождения на рынок РФ

16:54 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Ташкент
Города мира. Ташкент
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ТАШКЕНТ, 26 ноя - РИА Новости. Компании из Узбекистана могут рассматривать Татарстан в качестве площадки для вхождения на рынок РФ, заявил во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в понедельник прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. У него запланированы встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и премьером Абдуллой Ариповым.
"Мы хотели бы, чтобы компании Узбекистана рассматривали Татарстан как площадку для вхождения на российский рынок", - сказал Минниханов, выступая на деловом форуме "Узбекистан - Татарстан". Президент Татарстана отметил, что в первую очередь продукция узбекских компаний может быть востребована на рынке сельхозпродукции и легкой промышленности.
Минниханов сообщил, что большим спросом пользуется в Узбекистане продукция татарстанского машиностроения, традиционно развивается сотрудничество в нефтяной и нефтехимической промышленности.
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Президент Татарстана отметил, что "региональный уровень сотрудничества - это очень важный этап наших контактов". По его словам, сейчас у Казани сложились тесные связи с Ташкентской областью, а также активизировались контакты с другими регионами Узбекистана - автономией Каракалпакстан, Самаркандской и Бухарской областями.
По данным пресс-службы Минниханова, в 2018 году внешний торговый оборот между Татарстаном и Узбекистаном составил более 145 миллионов долларов (в 1,5 раза выше уровня 2017 года). Доли экспорта и импорта составили 93% и 7% соответственно. По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот практически сравнялся с общегодовым показателем 2018 года и составил 141 миллион долларов.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТашкентУзбекистан
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