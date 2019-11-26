Татарстан предлагает Узбекистану площадки для вхождения на рынок РФ

ТАШКЕНТ, 26 ноя - РИА Новости. Компании из Узбекистана могут рассматривать Татарстан в качестве площадки для вхождения на рынок РФ, заявил во вторник президент Татарстана Компании из Узбекистана могут рассматривать Татарстан в качестве площадки для вхождения на рынок РФ, заявил во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов

Минниханов в понедельник прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. У него запланированы встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и премьером Абдуллой Ариповым.

"Мы хотели бы, чтобы компании Узбекистана рассматривали Татарстан как площадку для вхождения на российский рынок", - сказал Минниханов, выступая на деловом форуме "Узбекистан - Татарстан". Президент Татарстана отметил, что в первую очередь продукция узбекских компаний может быть востребована на рынке сельхозпродукции и легкой промышленности.

Минниханов сообщил, что большим спросом пользуется в Узбекистане продукция татарстанского машиностроения, традиционно развивается сотрудничество в нефтяной и нефтехимической промышленности.

Президент Татарстана отметил, что "региональный уровень сотрудничества - это очень важный этап наших контактов". По его словам, сейчас у Казани сложились тесные связи с Ташкентской областью, а также активизировались контакты с другими регионами Узбекистана - автономией Каракалпакстан, Самаркандской и Бухарской областями.