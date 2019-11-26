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РИА Новости

Российское посольство соболезнует в связи с землетрясением в Албании

16:49 26.11.2019
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© REUTERS / Florion GogaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© REUTERS / Florion Goga
Последствия землетрясения в Албании
БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Посольство России в Тиране выразило соболезнования в связи с погибшими в разрушительном землетрясении, которое произошло в Албании во вторник утром.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Согласно последним данным, погибли 14 человек, число пострадавших исчисляется сотнями и растет. Причинен значительный материальный ущерб.
Последствия землетрясения в Албании
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"В России с болью узнали о растущем числе пострадавших в результате произошедшего этой ночью в Албании сильнейшего за последние десятилетия землетрясения. Глубоко скорбим по погибшим. Посольство России в Албании приносит соболезнования семьям тех, кого затронула стихия, и всему албанскому народу. Наши мысли и сердца со всеми теми, кто выполняет свой служебный долг, вызволяя людей из-под завалов и ликвидируя последствия трагедии", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
Посольство пока не сообщало о возможных пострадавших из числа граждан РФ. В случае возникновения ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью россиян на территории Албании, дипломаты просят обращаться по телефону горячей линии посольства.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах": землетрясение в Албании
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

Последствия землетрясения в Албании
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© REUTERS / Florian Goga

За ним последовала череда афтершоков.

Последствия землетрясения в Албании
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
© REUTERS / Florion Goga

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

Последствия землетрясения в Албании
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

Последствия землетрясения в Албании
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

Последствия землетрясения в Албании
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© AP Photo / Hektor Pustina

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

Последствия землетрясения в Албании
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
© REUTERS / Florion Goga

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
© REUTERS / Florion Goga

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

Эвакуация пострадавших от землетрясения в Албании
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

Последствия землетрясения в Албании
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AP Photo / Hektor Pustina

Соседние страны предложили Албании помощь.

Последствия землетрясения в Албании
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
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Землетрясение в АлбанииАлбанияВ мире
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