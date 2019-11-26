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РИА Новости

Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной

16:08 26.11.2019 (обновлено: 17:45 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, министр энергетики РФ Александр Новак и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Путин обсудил с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером взаимодействие с Украиной.
"Обсуждалась готовность энергетического комплекса страны к работе в зимний период", - сообщается на сайте президента.
Дата следующей трехсторонки пока не назначена. Как сообщал РИА Новости источник структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести ее в начале декабря.
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При этом в понедельник вечером Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств, в том числе, обсудили газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
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Ситуация на УкраинеАлексей МиллерГазпромЕвросоюзАлександр НовакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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