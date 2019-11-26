Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной

Дата следующей трехсторонки пока не назначена. Как сообщал РИА Новости источник структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести ее в начале декабря.

При этом в понедельник вечером Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств, в том числе, обсудили газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.