Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Путин обсудил с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером взаимодействие с Украиной.
"Обсуждалась готовность энергетического комплекса страны к работе в зимний период", - сообщается на сайте президента.
Дата следующей трехсторонки пока не назначена. Как сообщал РИА Новости источник структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести ее в начале декабря.
При этом в понедельник вечером Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств, в том числе, обсудили газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.