Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана

НУР-СУЛТАН, 26 ноя - РИА Новости. Приоритетным вектором внешней политики Казахстана остается Россия, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Пресс-секретарь президента Берик Курмангали на своей странице в Facebook сообщил, что во вторник Токаев провел встречу с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане.
"Приоритетным вектором нашей внешней политики остается Российская Федерация. Мы нацелены и далее укреплять стратегическое партнерство во всех сферах и направлениях", - сказал Токаев на встрече, его слова приводит на своей странице в Facebook Курмангали.
Президент Казахстана также отметил, что большое значение для республики имеет развитие многостороннего партнерства с Китаем.
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