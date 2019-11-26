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РИА Новости

Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана

15:59 26.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 26 ноя - РИА Новости. Приоритетным вектором внешней политики Казахстана остается Россия, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Пресс-секретарь президента Берик Курмангали на своей странице в Facebook сообщил, что во вторник Токаев провел встречу с главами зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане.
"Приоритетным вектором нашей внешней политики остается Российская Федерация. Мы нацелены и далее укреплять стратегическое партнерство во всех сферах и направлениях", - сказал Токаев на встрече, его слова приводит на своей странице в Facebook Курмангали.
Президент Казахстана также отметил, что большое значение для республики имеет развитие многостороннего партнерства с Китаем.
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Касым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстанВ мире
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