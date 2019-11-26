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РИА Новости

В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед

15:58 26.11.2019
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© РИА Новости / Александр Викулов / Перейти в фотобанкВодолаз МЧС
Водолаз МЧС
© РИА Новости / Александр Викулов
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Водолаз МЧС. Архивное фото
ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Один человек спасся, двое погибли после того, как грузовик провалился под лед на Лене, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Якутии.
Ранее ведомство сообщило, что на переправе Хатассы – Павловск под лед провалился автомобиль грузоподъемностью более 5 тонн, погибли, по предварительным данным, двое.

"В машине находилось три человека, одному удалось спастись, двое погибли. Спасатели… в составе девяти человек приступили к водолазным работам", - говорится в релизе.

Отмечается также, что ледовая переправа на территории Якутска и Мегино-Кангаласского района временно закрыта.
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