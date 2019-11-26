В Якутии грузовик провалился под лед

Грузовик, провалившийся под лед на ледовой переправе Хатассы - Павловск в Якутии

© ГИБДД РС(Я) Грузовик, провалившийся под лед на ледовой переправе Хатассы - Павловск в Якутии

ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. Грузовик провалился под лед на реке Лена в Грузовик провалился под лед на реке Лена в Якутии , предварительно погибли два человека, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Во вторник вечером в ГУ МЧС поступила информация о чрезвычайном происшествии на переправе Хатассы – Павловск через реку Лена.

"…произошел провал под лед грузового автомобиля грузоподъемностью более 5 тонн. Предварительная причина провала - превышение допустимой разрешенной массы автомобиля. По предварительным данным погибло два человека", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают спасатели Якутского филиала ДВРПСО МЧС России, а также сотрудники ГИМС и ГИБДД. В светлое время суток к работе приступит группа спасателей-водолазов служба спасения Якутии.