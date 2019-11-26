В США пожарные спасли заблудившегося на парковке морского котика

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В штате Калифорния пожарные спасли детеныша морского котика, который заблудился на парковке, В штате Калифорния пожарные спасли детеныша морского котика, который заблудился на парковке, сообщает UPI.

В пожарную службу города Редвуд позвонил местный житель, обнаруживший животное на автомобильной парковке. Приехавшие сотрудники забрали зверька с собой на станцию, дали ему кличку Сантос и вызвали специалистов из Центра морских млекопитающих города Саусалито.

Представитель центра отметил, что морские котики большую часть времени проводят в открытом океане, а по суше передвигаются крайне редко.