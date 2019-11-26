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РИА Новости

В США пожарные спасли заблудившегося на парковке морского котика

23:47 26.11.2019
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© AFP 2019 / Carmen JaspersenМорской котик
Морской котик
© AFP 2019 / Carmen Jaspersen
Морской котик. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В штате Калифорния пожарные спасли детеныша морского котика, который заблудился на парковке, сообщает UPI.
В пожарную службу города Редвуд позвонил местный житель, обнаруживший животное на автомобильной парковке. Приехавшие сотрудники забрали зверька с собой на станцию, дали ему кличку Сантос и вызвали специалистов из Центра морских млекопитающих города Саусалито.
Представитель центра отметил, что морские котики большую часть времени проводят в открытом океане, а по суше передвигаются крайне редко.
Сейчас за детенышем ухаживают специалисты. В будущем его планируют выпустить на волю.
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