Подмосковье изучит варианты экспорта молока в страны Африки

КРАСНОГОРСК, 26 ноя — РИА Новости. В Московской области изучат вопрос поставки молочной продукции в страны Африки и Ближнего востока, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.
Во вторник в доме правительства Московской области открылся VI Международный агропромышленный молочный форум. Всего в мероприятии участвуют около 300 сельхозпредприятий Подмосковья, а также предприятия и эксперты из 30 стран мира.
"Наши зарубежные гости предложили рассмотреть рынки Ближнего Востока и Африки. В частности, Египет. Мы обязательно будем не только прорабатывать этот вопрос, но поставим задачу фонду внешнеэкономической деятельности сконцентрироваться на этом направлении рынка", - сказал Хромов журналистам.