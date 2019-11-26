Подмосковье изучит варианты экспорта молока в страны Африки

КРАСНОГОРСК, 26 ноя — РИА Новости. В Московской области изучат вопрос поставки молочной продукции в страны Африки и Ближнего востока, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Во вторник в доме правительства Московской области открылся VI Международный агропромышленный молочный форум. Всего в мероприятии участвуют около 300 сельхозпредприятий Подмосковья, а также предприятия и эксперты из 30 стран мира.