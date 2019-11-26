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РИА Новости

Подмосковье изучит варианты экспорта молока в страны Африки

15:34 26.11.2019
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолочная продукция
Молочная продукция
© РИА Новости / Варвара Гертье
КРАСНОГОРСК, 26 ноя — РИА Новости. В Московской области изучат вопрос поставки молочной продукции в страны Африки и Ближнего востока, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.
Во вторник в доме правительства Московской области открылся VI Международный агропромышленный молочный форум. Всего в мероприятии участвуют около 300 сельхозпредприятий Подмосковья, а также предприятия и эксперты из 30 стран мира.
"Наши зарубежные гости предложили рассмотреть рынки Ближнего Востока и Африки. В частности, Египет. Мы обязательно будем не только прорабатывать этот вопрос, но поставим задачу фонду внешнеэкономической деятельности сконцентрироваться на этом направлении рынка", - сказал Хромов журналистам.
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