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РИА Новости

Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

15:31 26.11.2019 (обновлено: 15:32 26.11.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах по транзиту газа из РФ, заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
"Для нас это является дополнительным инструментом в переговорах", - заявила РИА Новости Зеркаль, отвечая на вопрос об отношении в Киеве к санкциям, которые обсуждаются в конгрессе США.
Замминистра добавила, что "просто должны работать все маршруты для того, чтобы создавать коммерческие нормальные условия функционирования рынка энергоносителей, включая газ".
Строительство газопровода Северный поток — 2
Вчера, 08:00
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
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Ситуация на УкраинеСеверный поток — 2Елена ЗеркальМИД УкраиныРоссияСШАУкраинаЭкономика
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