Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах по транзиту газа из РФ, заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
"Для нас это является дополнительным инструментом в переговорах", - заявила РИА Новости Зеркаль, отвечая на вопрос об отношении в Киеве к санкциям, которые обсуждаются в конгрессе США.
Замминистра добавила, что "просто должны работать все маршруты для того, чтобы создавать коммерческие нормальные условия функционирования рынка энергоносителей, включая газ".