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РИА Новости

Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге

15:31 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Варфоломеев / Перейти в фотобанкПисатель Даниил Гранин
Писатель Даниил Гранин
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
Перейти в фотобанк
Писатель Даниил Гранин. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
28 августа, 14:19Культура
Путин заявил, что наследие Даниила Гранина нужно пропагандировать
Даниил Гранин – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он является автором романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Гранин – лауреат государственной премии СССР и государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2017). Гранин скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Первого января 2019 года Гранину исполнилось бы 100 лет.
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КультураДаниил Гранин (Герман)Владимир ПутинРоссияСанкт-Петербург
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