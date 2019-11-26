Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"

"Владимир Путин посетит завод "Адмиралтейские верфи", где осмотрит большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся суда – патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" и корабль "Виктор Черномырдин", а также примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов", - говорится в сообщении.