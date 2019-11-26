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РИА Новости

Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи"

15:26 26.11.2019 (обновлено: 15:27 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский"
Дизель-электрическая подводная лодка Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду посетит "Адмиралтейские верфи", осмотрит подлодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся суда "Иван Папанин" и "Виктор Черномырдин", сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин посетит завод "Адмиралтейские верфи", где осмотрит большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся суда – патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" и корабль "Виктор Черномырдин", а также примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов", - говорится в сообщении.
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Адмиралтейские верфиВладимир ПутинСанкт-ПетербургБезопасность
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