Виктор Томенко: доставка угля вагонами организована в алтайское Яровое

БАРНАУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Западно-Сибирская железная дорога организовала оперативную доставку угля без переработки на сортировочных станциях в Яровое, где из-за проблем с отоплением введён режим ЧС, сообщает пресс-центр служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"В связи с вводом губернатором Алтайского края Виктором Томенко режима ЧС в Яровое из-за срыва теплоснабжения организацией, которая отвечала за работу ТЭЦ, железная дорога приняла все необходимые оперативные меры по срочной организации доставки угля в населенный пункт. В частности, доставка полувагонов с углем со станции Кузбасского региона до станции Славгород осуществляется отдельными локомотивами без переработки на сортировочных станциях Алтайская и Инская", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что со станции Славгород по путям необщего пользования железной дороги и путям, принадлежащим теплоснабжающей организации Яровое, груз локомотивом местной транспортной компании подается непосредственно на ТЭЦ.

"Таким образом, принятые меры позволили увеличить скорость доставки угля из Кузбасса до Ярового в среднем в три раза. Полувагоны с углем достигают пункта назначения за 1,5 суток вместо 4 - 4,5 суток в обычном режиме работы. С 22 ноября к настоящему моменту в Яровое доставлено 30 полувагонов с углем, еще 32 полувагона прибудут на станцию Славгород в ближайшее время", - подчеркивается в пресс-релизе.