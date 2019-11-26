Минпромторг: СПИК 2.0 может заработать в первом квартале 2020 года

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Доработанный СПИК, в рамках которого заявку за заключение специнвестконтракта может подать в том числе и "дочка" Siemens, заработает в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам замглавы Минпроморга Василий Осьмаков.

"Нормативку заканчиваем в декабре, потом формирование перечня технологий, его утверждение – это февраль-март. Очевидно, что это будет быстро, но сложно - потому что уже сейчас в ГИС "Промышленность" более 2 тысяч заявок на включение в этот перечень. Других законодательных возможностей (кроме СПИК 2.0 - ред) нет... Механизм в целом, мы ожидаем, заработает с первого квартала следующего года", - сказал Осьмаков.

Ранее Минпромторг РФ не одобрил заявление компании "Сименс технологии газовых турбин" на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности. Заявка была возвращена на том основании, законодательная база по новому СПИК еще не готова. В компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) 65% принадлежит Siemens, 35% – "Силовым машинам" Алексея Мордашова.

"В середине этой процедуры было принято новое законодательство, которое полностью изменило все требования, подходы к рассмотрению СПИКов. Заявка была возвращена на этом основании, что ее рассмотреть невозможно, у нас нет законодательного поля для этого. У нас, по-моему, 4 заявки попали в такую ситуацию. Наша позиция, что юридических оснований для этого (рассмотрения по старым условиям СПИКов - ред) нет. Есть возможность податься по новой процедуре", - пояснил Осьмаков.