Путин в среду примет участие в открытии автодороги М-11

"Двадцать седьмого ноября в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава государства примет участие в открытии автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и проведет совещание по вопросу "О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.