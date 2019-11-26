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РИА Новости

Путин в среду примет участие в открытии автодороги М-11

15:06 26.11.2019 (обновлено: 15:11 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в открытии автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и проведет в Петербурге совещание по этому инвестиционному проекту, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать седьмого ноября в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава государства примет участие в открытии автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и проведет совещание по вопросу "О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.
Добавляется, что общая протяженность автомагистрали составит 669 километров. Реализация строительства М-11 основана на принципах государственно-частного партнерства с включением в условия заключенных соглашений инвестиционных обязательств исполнителей по софинансированию выполняемых работ.
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