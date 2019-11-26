МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в открытии автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и проведет в Петербурге совещание по этому инвестиционному проекту, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать седьмого ноября в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава государства примет участие в открытии автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и проведет совещание по вопросу "О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.
Добавляется, что общая протяженность автомагистрали составит 669 километров. Реализация строительства М-11 основана на принципах государственно-частного партнерства с включением в условия заключенных соглашений инвестиционных обязательств исполнителей по софинансированию выполняемых работ.
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