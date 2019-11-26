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РИА Новости

Зеленский назвал заключение договора о транзите с Россией приоритетом

15:05 26.11.2019 (обновлено: 15:06 26.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о транзите газа является вопросом энергетической безопасности для всей Европы.
Так украинский лидер прокомментировал вчерашние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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"Мы обсуждали, что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины — это энергетическая безопасность для всей Европы", — заявил он.
Действующие контракты на транзит и поставку газа истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, однако пока не удается добиться каких-либо результатов.
В середине ноября "Газпром" предложил украинской стороне продлить транзитный контракт или заключить новое соглашение на год с обязательным условием взаимного отказа от претензий в судах.
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Накануне Витренко сообщил, что в Москву направили официальный ответ, в котором подчеркивается, что урегулирование претензий не должно быть предпосылкой для продолжения транзита.
Кроме того, в "Нафтогазе" допустили заключение годового договора на транзит, но его условия должны соответствовать европейским правилам.
Также украинская сторона готова рассмотреть вариант выплаты "Газпромом" трех миллиардов долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму.
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Нафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаСитуация на УкраинеЭкономика
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