Зеленский назвал заключение договора о транзите с Россией приоритетом

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о транзите газа является вопросом энергетической безопасности для всей Европы.
Так украинский лидер прокомментировал вчерашние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы обсуждали, что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины — это энергетическая безопасность для всей Европы", — заявил он.
Действующие контракты на транзит и поставку газа истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, однако пока не удается добиться каких-либо результатов.
В середине ноября "Газпром" предложил украинской стороне продлить транзитный контракт или заключить новое соглашение на год с обязательным условием взаимного отказа от претензий в судах.
Накануне Витренко сообщил, что в Москву направили официальный ответ, в котором подчеркивается, что урегулирование претензий не должно быть предпосылкой для продолжения транзита.
Кроме того, в "Нафтогазе" допустили заключение годового договора на транзит, но его условия должны соответствовать европейским правилам.
Также украинская сторона готова рассмотреть вариант выплаты "Газпромом" трех миллиардов долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму.