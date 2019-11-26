В Италии пройдут Дни Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Дни Ростовской области пройдут в Дни Ростовской области пройдут в Италии в ближайшие два дня, регион намерен презентовать свой экономический и культурный потенциал, сообщает правительство Ростовской области

Делегацию региона возглавляет губернатор области Василий Голубев. В ее состав также вошли представители деловых кругов, образовательных учреждений, а также учреждений культуры.

"Завтра, 27 ноября, пройдет бизнес-форум по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Ростовской областью и Республикой Италия. Запланированы многочисленные деловые переговоры, а также подписание соглашений о сотрудничестве", - говорится в информации. Кроме того, программа включает встречу губернатора области с президентом Ломбардии Аттилио Фонтана.

Помимо деловой составляющей, в рамках дней Ростовской области в Италии регион намерен презентовать свой культурный потенциал. "Планируется, что в ассоциации "Италия - Россия" в эти дни пройдут различные тематические встречи и концерты", - отмечается в сообщении.

Сотрудничество региона с Италией активно развивается уже почти 20 лет. Так, в 2000 году был подписан протокол о торговом и культурном сотрудничестве Ростовской области и области Марке. С 2005 года в Ростове-на-Дону действует культурный центр "Данте Алигьери", занимающийся продвижением итальянского языка и культуры на юге России, в Риме работает представительство Торгово-промышленной палаты области.