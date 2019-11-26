США выразили соболезнования жителям Албании в связи с землетрясением

"США направляют свои глубокие соболезнования всем семьям и сообществам, которых затронуло сегодняшнее землетрясение", - говорится в заявлении посольства. "Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и готовы предложить нашу помощь", - подчеркивает дипломатическое представительство.