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РИА Новости

США выразили соболезнования жителям Албании в связи с землетрясением

14:56 26.11.2019
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© REUTERS / Florion GogaПоследствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
© REUTERS / Florion Goga
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. США выразили соболезнования жителям Албании в связи с сильным землетрясением в стране, жертвами которого стали по меньшей мере 13 человек, сообщило американское посольство в Тиране.
"США направляют свои глубокие соболезнования всем семьям и сообществам, которых затронуло сегодняшнее землетрясение", - говорится в заявлении посольства. "Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и готовы предложить нашу помощь", - подчеркивает дипломатическое представительство.
Последствия землетрясения в Албании
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Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. По последним данным, 13 человек погибли, 600 получили ранения, многие граждане продолжают числиться пропавшими без вести. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической.
По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди. Помощь техникой и спасателями Албании уже предложили руководители соседних Северной Македонии, Черногории, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.
Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.
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Землетрясение в АлбанииТирана (город)АлбанияСШАВ мире
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