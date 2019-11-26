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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
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2019-11-26T15:46+0300
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РИА Новости

Ель на Манежной площади украсят в классическом русском стиле

14:54 26.11.2019 (обновлено: 15:46 26.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Манежной площади
Украшение новогодней елки на Манежной площади
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Украшение новогодней елки на Манежной площади
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Главную фестивальную елку на Манежной площади в Москве украсят в классическом русском стиле, в оформлении использовалось порядка 3,5 тысяч красных и золотых игрушек и около 3 километров гирлянд, сообщила журналистам автор концепции оформления елок фестиваля Ирина Субботина.
"Оформлена елка в этом году абсолютно классическим способом - это красные и золотые украшения. Мы покопались в истории - в 1700 году царь Пётр сказал, что Новый год мы будем отмечать 1 января, и ввел традицию устанавливать елки. Их устанавливали возле кабаков и различных питейных заведений, а уже после появилась традиция устанавливать их дома. Украшали цветами из бумаги красного цвета и заворачивали шишки, орехи и разные предметы в золотую фольгу. Так и появилась традиция украшать все в красно-золотой гаме", - рассказала Субботина.
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По словам дизайнера, традиция привозить живые елки появилась с первых фестивалей "Путешествие в Рождество", до этого Москву украшали искусственными. В этом году главная елка фестиваля имеет высоту 22 метра, а ее вес достигает 5 тонн, возраст дерева составляет почти 75 лет. Привезена она была из Тверской области.
Субботина добавила, что на украшение елки пойдет 3,5 тысячи игрушек, а на освещение уйдет около трех километров гирлянд. Помимо красно-золотых шаров, елка будет украшена настоящими детскими лошадками качалками, которые были немного обработаны и украшены и, поскольку елка рождественская, здесь есть ангелы с трубами, которые извещают о том, что скоро придет Рождество.
"В этом году разработан новый конструктив. Такого еще не было в Москве: елку накроют огромным звездным небом. Оно будет диаметром 50 метров, гигантский шатер; после того, как он будет смонтирован, наверх водрузят Вифлеемскую звезду, которая будет завершать композицию", - добавила Субботина.
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Она также отметила, что на фестивале все елки будут живыми, на каждой площадке будет своя ель. По словам дизайнера, гости смогут увидеть елки европейские и русские, будет дворянская елка и елка "Щелкунчик". Также будет установлена елка Балканская, древнерусская.
"То есть, в зависимости от тематики площадок, можно не просто путешествовать, а путешествовать по елкам. То есть это каждый раз новый декор, новая тема, новое оформление", - отметила автор концепции.
Всего на фестивале задействовано 330 живых елок, 130 из которых будут только на Манежной площади. Кроме того, на каждой фестивальной площадке будут также установлены маленькие елки в качестве элементов оформления.
"Надеемся за двое суток закончить украшать елку (на Манежной площади - Прим. ред.). Фестиваль начнется 13 декабря", - заключила Субботина.
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