Новогоднюю елку на Манежной площади в Москве украсят 3,5 тысячи игрушек

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новогоднюю елку высотой 20 метров установят на Манежной площади в Новогоднюю елку высотой 20 метров установят на Манежной площади в Москве , ее украсят 3,5 тысячи игрушек и три километра гирлянд, сообщает пресс-служба цикла городских мероприятий "Московские сезоны".

"Подготовка к самому сказочному фестивалю "Путешествие в Рождество" идет полным ходом. Уже совсем скоро на площадках по всей Москве "вырастут" сотни нарядных елок. Установка главной елки фестиваля на Манежной площади уже началась",- говорится в сообщении.

Отмечается, что главная елка фестиваля приехала на Манежную площадь из лесничества Тверской области. "Ее высота - 20 метров. Символ Нового года украсят в классическом рождественском стиле: в красно-золотых тонах. Для оформления используют три километра световых гирлянд и 3,5 тысячи елочных игрушек (шариков, сосулек, шишек, часов, свечей, колокольчиков, лошадок и других декоративных элементов)", - говорится в сообщении.

А венчать конструкцию будет световой шатер диаметром 50 метров и сияющая "Вифлеемская звезда".