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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
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2019-11-22T12:45+0300
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РИА Новости

Новогоднюю елку на Манежной площади в Москве украсят 3,5 тысячи игрушек

12:45 22.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовПразднование Нового года
Празднование Нового года
© РИА Новости / Евгений Биятов
Празднование Нового года . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новогоднюю елку высотой 20 метров установят на Манежной площади в Москве, ее украсят 3,5 тысячи игрушек и три километра гирлянд, сообщает пресс-служба цикла городских мероприятий "Московские сезоны".
"Подготовка к самому сказочному фестивалю "Путешествие в Рождество" идет полным ходом. Уже совсем скоро на площадках по всей Москве "вырастут" сотни нарядных елок. Установка главной елки фестиваля на Манежной площади уже началась",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что главная елка фестиваля приехала на Манежную площадь из лесничества Тверской области. "Ее высота - 20 метров. Символ Нового года украсят в классическом рождественском стиле: в красно-золотых тонах. Для оформления используют три километра световых гирлянд и 3,5 тысячи елочных игрушек (шариков, сосулек, шишек, часов, свечей, колокольчиков, лошадок и других декоративных элементов)", - говорится в сообщении.
А венчать конструкцию будет световой шатер диаметром 50 метров и сияющая "Вифлеемская звезда".
Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 13 декабря 2019 года по 12 января 2020 года.
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Новый год—2020МоскваОбщество
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