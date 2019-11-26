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РИА Новости

Две общеобразовательные школы будут сданы в 2020 году в Махачкале

14:50 26.11.2019
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© РИА Новости / Сергей РасуловВид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Расулов
МАХАЧКАЛА, 26 ноя – РИА Новости. Две общеобразовательные школы – на 604 и 360 ученических мест - будут в 2020 году сданы в городском округе Махачкалы, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
Строительство блока-пристройки к школе № 26 на 604 места по проспекту Акушинского и школы на 360 мест в поселке Талги проинспектировал премьер-министр Дагестана Артем Здунов.
Пристройка к школе № 26 общей площадью 3291 квадратный метр представляет собой трёхэтажное здание из 4 блоков. В новом здании разместятся два учебных корпуса, один с актовым залом и библиотекой, и корпус со спортзалом и пищеблоком. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к 1 января 2020 года. Пристройка позволит разгрузить основное здание школы № 26 школы и ликвидировать трехсменный режим обучения. Сегодня в третьей смене здесь учатся 450 детей. Во дворе школы запланировано строительство спортивной площадки, игровых зон, а также создание всей школьной и коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории.
Расширение школы стало возможным благодаря участию Махачкалы в федеральной программе "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы".
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Школа в поселке Талги, здание которой планируется сдать в 2020 году, возводится по программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ". Площадь объекта превышает 2,3 тысячи квадратных метров. Новая школа расположилась на участке свыше 1,73 гектара со всей соответствующей социальной и инженерной инфраструктурой.
В настоящее время строители ведут здесь внутренние отделочные работы. Работы ведутся с опережением сроков, и объект будет сдан раньше, чем планировалось. Весной и летом будут выполнены работы по благоустройству. На территории учебного заведения также разместятся спортивный городок и собственная котельная.
Всего же в Махачкале на 2019-2020 годы запланировано возведение 16 объектов: 10 детских садов на 1800 мест в целом, две школы на 1200 и 350 мест, 4 блока-пристройки к действующим школам по 600 мест каждая.
В пресс-службе напомнили, что, наряду с федеральными программами, в регионе реализуется инициированный главой Дагестана Владимиром Васильевым проект "150 школ", по которому в 208 учебных заведениях уже завершили капитальный ремонт, еще в 9 школах ремонт находится на завершающей стадии.
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