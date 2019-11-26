Поликлиника онкодиспансера в Махачкале вступит в строй в декабре

МАХАЧКАЛА, 26 ноя – РИА Новости. Основные работы по строительству поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 коек Республиканского онкологического диспансера в Махачкале завершены, оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию в декабре текущего года, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Ход работ на стройплощадке проверил премьер-министр Дагестана Артем Здунов

В трехэтажном здании поликлиники завершено строительство каркаса здания, выполнена бетонная подготовка полов и штукатурка стен с прокладкой электропроводки. Проведены работы по устройству перегородок и облицовке стен глазурованной плиткой, по устройству кровли и облицовке фасада. Уже установлены наружные окна и двери, завершено устройство наружных крылец с пандусами. Сейчас подрядчики занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории.

По стационару в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы, приобретено и установлено оборудование, мебель, инвентарь, операционный блок оснащен медицинским инвентарем.

В пресс-службе напомнили, что в рамках реализации в Дагестане национального проекта "Здравоохранение" Республиканский онкологический центр получил уникальную высокотехнологичную медицинскую технику: аппарат эндоУЗИ, четыре аппарата УЗИ экспертного класса, ультразвуковые гармонические скальпели, два цифровых маммографа. Среди новинок также две передвижные рентген-установки, позволяющие проводить исследования прямо в палате. До конца года больница также получит рентгеновский аппарат на три рабочих места и мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) последнего поколения.