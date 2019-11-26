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РИА Новости

Поликлиника онкодиспансера в Махачкале вступит в строй в декабре

14:48 26.11.2019
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© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
МАХАЧКАЛА, 26 ноя – РИА Новости. Основные работы по строительству поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 коек Республиканского онкологического диспансера в Махачкале завершены, оба объекта должны быть сданы в эксплуатацию в декабре текущего года, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
Ход работ на стройплощадке проверил премьер-министр Дагестана Артем Здунов.
В трехэтажном здании поликлиники завершено строительство каркаса здания, выполнена бетонная подготовка полов и штукатурка стен с прокладкой электропроводки. Проведены работы по устройству перегородок и облицовке стен глазурованной плиткой, по устройству кровли и облицовке фасада. Уже установлены наружные окна и двери, завершено устройство наружных крылец с пандусами. Сейчас подрядчики занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории.
По стационару в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы, приобретено и установлено оборудование, мебель, инвентарь, операционный блок оснащен медицинским инвентарем.
Стройка
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В пресс-службе напомнили, что в рамках реализации в Дагестане национального проекта "Здравоохранение" Республиканский онкологический центр получил уникальную высокотехнологичную медицинскую технику: аппарат эндоУЗИ, четыре аппарата УЗИ экспертного класса, ультразвуковые гармонические скальпели, два цифровых маммографа. Среди новинок также две передвижные рентген-установки, позволяющие проводить исследования прямо в палате. До конца года больница также получит рентгеновский аппарат на три рабочих места и мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) последнего поколения.
"Кроме того, глава региона в своем ежегодном послании Народному собранию республики озвучил, что в 2019 году запланировано строительство 11 объектов здравоохранения. В их числе Республиканский противотуберкулезный диспансер в Махачкале и новая современная централизованная лаборатория (в рамках ГЧП). Благодаря новым объектам будет создано более 200 рабочих мест", - добавили в пресс-службе.
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