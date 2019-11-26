В Каспийске строят детсад на 280 мест

МАХАЧКАЛА, 26 ноя – РИА Новости. Строительство двухэтажного детского сада на 280 мест в Каспийске планируется завершить в текущем году, его ввод в эксплуатации запланирован на весну 2020 года, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.

Предполагается, что в сад наберут 12 групп. Для каждой из них предусмотрены свой буфет, игровая комната и спальня. Для музыкальных и спортивных занятий будут оборудованы соответствующие залы. Помимо групповых помещений, здесь имеются столовая, кабинет изобразительных искусств. На объекте установлены камеры видеонаблюдения. На территории учреждения обустроили 12 игровых площадок с покрытием из резиновой крошки, и одну общую большую.

По словам подрядчиков, осталось только провести уборку здания, мебель уже завозят. До конца года планируется благоустроить территорию дошкольного образовательного учреждения, завершить все работы по укладке брусчатки и асфальтового покрытия территории, прилегающей к детсаду.

Здунов отметил, что ввод в строй нового детсада позволит решить проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях в этом районе.

"Мы видим высокую готовность объекта. Более 200 детей ходят в (существующий) детский сад, рассчитанный на 100 мест, а новое дошкольное учреждение предусмотрено на 280 мест. Соответственно, сможем этот вопрос решить, по крайней мере, в этом микрорайоне", - привели в пресс-службе слова премьера.

Объект возводится в рамках реализации основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" госпрограммы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

В пресс-службе напомнили, что благодаря политике главы республики Владимира Васильева по уменьшению объемов "теневой" экономики, региону удалось в значительной мере увеличить объем налоговых поступлений в бюджет. Только за прошлый год республиканская казна пополнилась 6 миллиардами рублей.