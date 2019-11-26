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Республика Дагестан
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РИА Новости

В Каспийске строят детсад на 280 мест

14:44 26.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МАХАЧКАЛА, 26 ноя – РИА Новости. Строительство двухэтажного детского сада на 280 мест в Каспийске планируется завершить в текущем году, его ввод в эксплуатации запланирован на весну 2020 года, сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
Накануне стройплощадку осмотрел премьер-министр Дагестана Артем Здунов.
Предполагается, что в сад наберут 12 групп. Для каждой из них предусмотрены свой буфет, игровая комната и спальня. Для музыкальных и спортивных занятий будут оборудованы соответствующие залы. Помимо групповых помещений, здесь имеются столовая, кабинет изобразительных искусств. На объекте установлены камеры видеонаблюдения. На территории учреждения обустроили 12 игровых площадок с покрытием из резиновой крошки, и одну общую большую.
По словам подрядчиков, осталось только провести уборку здания, мебель уже завозят. До конца года планируется благоустроить территорию дошкольного образовательного учреждения, завершить все работы по укладке брусчатки и асфальтового покрытия территории, прилегающей к детсаду.
Здунов отметил, что ввод в строй нового детсада позволит решить проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях в этом районе.
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"Мы видим высокую готовность объекта. Более 200 детей ходят в (существующий) детский сад, рассчитанный на 100 мест, а новое дошкольное учреждение предусмотрено на 280 мест. Соответственно, сможем этот вопрос решить, по крайней мере, в этом микрорайоне", - привели в пресс-службе слова премьера.
Объект возводится в рамках реализации основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" госпрограммы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".
В пресс-службе напомнили, что благодаря политике главы республики Владимира Васильева по уменьшению объемов "теневой" экономики, региону удалось в значительной мере увеличить объем налоговых поступлений в бюджет. Только за прошлый год республиканская казна пополнилась 6 миллиардами рублей.
"Налоговые поступления в бюджет региона, "вытянутые" из сферы теневой экономики, помогают нам вовремя реагировать на социальные запросы общества", - заявил Васильев журналистам на обсуждении итогов съезда партии "Единая Россия" в Москве.
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Республика ДагестанАртем Здунов
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