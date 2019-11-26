Число жертв землетрясения в Албании возросло до 13 человек, пишут СМИ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 13, более 600 человек пострадали, сообщает новостной портал Exit

Ранее сообщалось о 9 погибших.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщали о 300 раненых. Школы страны были закрыты. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической.

Три тела, в том числе один ребенок, найдены в обломках в городе Туман. Еще одна жертва обнаружена в Дурресе. Как сообщается, это офицер полиции, обстоятельства смерти пока неизвестны.

За час от этого два человека погибли в результате обрушения здания в Дюрресе, еще двое - в Тумане. В Дюрресе обрушился отель, и погибли еще две женщины. В другом отеле города погиб еще один человек. Еще в одном районе нашли тело 18-летней девушки.

В Курбине мужчина прыгнул с балкона в панике и погиб. Еще около 10 людей могут находиться под завалами в Дюрресе.

Власти также подтвердили, что в результате землетрясения пострадали более 600 человек. Спасательные операции продолжаются.