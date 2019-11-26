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РИА Новости

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 13 человек, пишут СМИ

14:42 26.11.2019 (обновлено: 15:04 26.11.2019)
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© AP Photo / Hektor PustinaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© AP Photo / Hektor Pustina
Последствия землетрясения в Албании
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 13, более 600 человек пострадали, сообщает новостной портал Exit.
Ранее сообщалось о 9 погибших.
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщали о 300 раненых. Школы страны были закрыты. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической.
Последствия землетрясения в Албании
11:30
Россиянка рассказала о землетрясении в Албании
Три тела, в том числе один ребенок, найдены в обломках в городе Туман. Еще одна жертва обнаружена в Дурресе. Как сообщается, это офицер полиции, обстоятельства смерти пока неизвестны.
За час от этого два человека погибли в результате обрушения здания в Дюрресе, еще двое - в Тумане. В Дюрресе обрушился отель, и погибли еще две женщины. В другом отеле города погиб еще один человек. Еще в одном районе нашли тело 18-летней девушки.
В Курбине мужчина прыгнул с балкона в панике и погиб. Еще около 10 людей могут находиться под завалами в Дюрресе.
Власти также подтвердили, что в результате землетрясения пострадали более 600 человек. Спасательные операции продолжаются.
Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах": землетрясение в Албании
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

Последствия землетрясения в Албании
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© REUTERS / Florian Goga

За ним последовала череда афтершоков.

Последствия землетрясения в Албании
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
© REUTERS / Florion Goga

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

Последствия землетрясения в Албании
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

Последствия землетрясения в Албании
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

Последствия землетрясения в Албании
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© AP Photo / Hektor Pustina

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

Последствия землетрясения в Албании
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
© REUTERS / Florion Goga

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
© REUTERS / Florion Goga

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

Эвакуация пострадавших от землетрясения в Албании
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

Последствия землетрясения в Албании
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AP Photo / Hektor Pustina

Соседние страны предложили Албании помощь.

Последствия землетрясения в Албании
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
312200
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Землетрясение в АлбанииАлбанияВ мире
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