В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Житель Севастополя, годами избивавший жену и насиловавший дочерей, получил 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета России во вторник.
По данным следствия, мужчина "держал в страхе" супругу и трех несовершеннолетних дочерей. С 2000 года он систематически избивал жену и детей, а с 2011-го по август 2018-го совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей 1999, 2002 и 2009 годов рождения. Когда же старшая дочь решила уйти из дома и жить самостоятельно, он пригрозил ей расправой. Девушка сообщила в правоохранительные органы обо всех преступлениях против нее и ее семьи.
"Приговором суда мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год. Также осужденный лишен права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, сроком на 15 лет", - говорится в сообщении.
Следователи также установили, что на учете в органах опеки и попечительства и полиции семья не состояла, сама женщина, запуганная мужем, в правоохранительные органы не обращалась.