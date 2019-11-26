В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

По данным следствия, мужчина "держал в страхе" супругу и трех несовершеннолетних дочерей. С 2000 года он систематически избивал жену и детей, а с 2011-го по август 2018-го совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей 1999, 2002 и 2009 годов рождения. Когда же старшая дочь решила уйти из дома и жить самостоятельно, он пригрозил ей расправой. Девушка сообщила в правоохранительные органы обо всех преступлениях против нее и ее семьи.