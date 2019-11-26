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РИА Новости

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

14:40 26.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Житель Севастополя, годами избивавший жену и насиловавший дочерей, получил 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте Следственного комитета России во вторник.
По данным следствия, мужчина "держал в страхе" супругу и трех несовершеннолетних дочерей. С 2000 года он систематически избивал жену и детей, а с 2011-го по август 2018-го совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей 1999, 2002 и 2009 годов рождения. Когда же старшая дочь решила уйти из дома и жить самостоятельно, он пригрозил ей расправой. Девушка сообщила в правоохранительные органы обо всех преступлениях против нее и ее семьи.
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"Приговором суда мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год. Также осужденный лишен права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, сроком на 15 лет", - говорится в сообщении.
Следователи также установили, что на учете в органах опеки и попечительства и полиции семья не состояла, сама женщина, запуганная мужем, в правоохранительные органы не обращалась.
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