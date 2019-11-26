Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и присоединения Крыма. Украинские власти не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В 2015 году Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". В Кремле обвинения украинской стороны отрицают и называют неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.