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РИА Новости

Президент Эстонии призвала объединиться против "российской агрессии"

14:40 26.11.2019 (обновлено: 14:43 26.11.2019)
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© AP Photo / Vitnija SaldavaПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время пресс-конференции после церемонии инаугурации в Таллине
© AP Photo / Vitnija Saldava
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала поддержать Украину в "борьбе" с Россией. Об этом она заявила на брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Это не конфликт между собой, мы имеем дело с агрессией, где одна страна является агрессором, а другая жертвой. Мы имеем дело с частичной аннексией Крыма", — сказала президент Эстонии.
Президент Украины Владимир Зеленский
13:50
Зеленский оценил отношения России и Украины
Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и присоединения Крыма. Украинские власти не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В 2015 году Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". В Кремле обвинения украинской стороны отрицают и называют неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеКерсти КальюлайдВладимир ЗеленскийЭстонияРоссияУкраинаВ мире
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