Немецкий депутат раскритиковал доводы против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Дискуссия о возможных санкциях против российского Дискуссия о возможных санкциях против российского газопровода "Северный поток — 2" в Вашингтоне носит противоречивый характер, ряд аргументов неверны, однако нужно подождать, "на чем остановится законодательный процесс", заявил РИА Новости на полях берлинского форума по внешней политике немецкий политик, замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф

Конгресс США планирует остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2" через закон о национальной обороне на 2020 год, заявил ранее глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш изданию Defense News. По словам Риша, санкции в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", были добавлены в проект закона о национальной обороне на 2020 год. В то же время Риш отметил, что палата представителей и сенат США еще не достигли окончательного соглашения по законопроекту.

"Нам нужно дождаться решения, дискуссия в Вашингтоне по "Северному потоку — 2" идет давно и в очень противоречивом тоне. Считаю ее частично неверной с точки зрения выдвигаемых аргументов. Но то, что в Вашингтоне видят проект "Северный поток — 2" чрезвычайно критически, это не вызывает сомнений", - заявил Ламбсдорф. Он призвал дождаться, "на чем остановится законодательный процесс".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.