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РИА Новости

США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет

06:37 24.11.2019 (обновлено: 10:23 24.11.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год. Об этом изданию Defense News сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш.
Санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона "О национальной обороне на 2020 год", сказал Риш. "Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена", - сказал сенатор. При этом он выразил мнение, что санкции "убедят" строительные фирмы прекратить работу над проектом, так как американские ограничения "дорого им обойдутся".
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В американском сенате надеются санкциями задержать "Северный поток — 2"
В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
При этом он отметил, что в палате представителей и сенате еще не достигли окончательной договоренности по законопроекту в целом.
Комитет сената США по международным делам в конце июля проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Он подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин и, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 метров.
Для вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен палатой представителей и сенатом США, а также американским президентом Дональдом Трампом.
Строительство газопровода Северный поток-2
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость — 9,5 миллиарда евро.
В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
Против строительства трубопровода выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. По словам критиков, "Северный поток — 2" — это политический проект. При этом российские власти многократно заявляли, что его характер исключительно коммерческий, а целью называли повышение энергетической безопасности Европы.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Джим РишЕвросоюзКонгресс СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
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24 ноября, 07:28
Олег Санин
278130008
Ежу понятно, что прекратить строительство для фирм в нем участвующих будет дороже, чем закончить его, при абсолютно любых американских санкциях. Их там в сенате украинские депутаты не покусали втихаря, когда приезжали расшаркиваться? Прям веет-таки перемогами.
24 ноября, 06:50
Сергей Шмель
209233007
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