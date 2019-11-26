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РИА Новости

Зеленский заявил, что Украина не вмешивается в выборы в США

14:18 26.11.2019
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© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем
© Фото : пресс-служба президента Украины
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вмешивается в выборы в США.
Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа за предположительное давление на Зеленского с целью проведения расследования против - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.

"Мы не вмешиваемся в выборы, геополитику Соединенных Штатов Америки. У нас есть наша независимая Украина", - заявил Зеленский на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook.

Вместе с тем Зеленский отметил, что у него было два разговора телефонных разговора с Трампом. При этом он допустил, что может быть и третий звонок.
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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