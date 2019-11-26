Зеленский заявил, что Украина не вмешивается в выборы в США

"Мы не вмешиваемся в выборы, геополитику Соединенных Штатов Америки. У нас есть наша независимая Украина", - заявил Зеленский на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook .

Вместе с тем Зеленский отметил, что у него было два разговора телефонных разговора с Трампом. При этом он допустил, что может быть и третий звонок.