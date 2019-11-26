Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов

"Мы должны сделать все, чтобы ситуацию поменять, и сделать так, чтобы люди учились, получали профессию, где они живут, и смогли бы в этой профессии себя реализовать в своих городах, поселках, небольших городах РФ. Это не только возможно, это очень нужно для пространственного развития страны", - заявил президент участникам Всероссийского форума "Проектория".