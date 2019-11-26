Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что нужно менять ситуацию, когда молодежь уезжает из родных мест в большие города, и, в частности, над этой проблемой должны работать власти на местах.
"Мы должны сделать все, чтобы ситуацию поменять, и сделать так, чтобы люди учились, получали профессию, где они живут, и смогли бы в этой профессии себя реализовать в своих городах, поселках, небольших городах РФ. Это не только возможно, это очень нужно для пространственного развития страны", - заявил президент участникам Всероссийского форума "Проектория".
Путин отметил, что отток молодежи связан с многими обстоятельствами.
"Это исторически сложившаяся ситуация", - сказал он. И чтобы ее переломить, по словам Путина, государство, а в частности, региональные и местные власти "должны работать как следует".