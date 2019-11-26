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РИА Новости

Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов

14:11 26.11.2019 (обновлено: 16:08 26.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что нужно менять ситуацию, когда молодежь уезжает из родных мест в большие города, и, в частности, над этой проблемой должны работать власти на местах.
"Мы должны сделать все, чтобы ситуацию поменять, и сделать так, чтобы люди учились, получали профессию, где они живут, и смогли бы в этой профессии себя реализовать в своих городах, поселках, небольших городах РФ. Это не только возможно, это очень нужно для пространственного развития страны", - заявил президент участникам Всероссийского форума "Проектория".
Путин отметил, что отток молодежи связан с многими обстоятельствами.
"Это исторически сложившаяся ситуация", - сказал он. И чтобы ее переломить, по словам Путина, государство, а в частности, региональные и местные власти "должны работать как следует".
Президент России Владимир Путин
13:47
Путин рассказал, как "примерял" на себя разные профессии
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