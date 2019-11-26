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РИА Новости

Эрдоган призвал отказаться от доллара в пользу национальной валюты

14:10 26.11.2019
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал граждан страны отказаться от доллара в пользу национальной валюты.
"Те, кто доверяет нашей стране, кто инвестирует в нее – все выиграли и продолжают выигрывать. Бросайте доллары, давайте перейдем к турецким лирам, давайте продемонстрируем свою самобытность, суверенитет", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Он добавил, что ситуация в экономике Турции продолжает стабилизироваться.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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