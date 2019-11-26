Эрдоган призвал отказаться от доллара в пользу национальной валюты

"Те, кто доверяет нашей стране, кто инвестирует в нее – все выиграли и продолжают выигрывать. Бросайте доллары, давайте перейдем к турецким лирам, давайте продемонстрируем свою самобытность, суверенитет", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.