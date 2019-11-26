В ГД хотят создать базу данных с историями болезни домашних животных

"По данным ВОЗ, ежегодно от вируса бешенства умирают около 55 тысяч человек, заразившихся от животных. Что касается непосредственно нашей страны, то тут статистика говорит о том, что источниками заражения людей в 30 случаях (52,6%) явились больные бешенством собаки и кошки, половину из которых составили безнадзорные животные", - цитирует Епифанову ее пресс-служба.