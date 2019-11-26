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РИА Новости

В ГД хотят создать базу данных с историями болезни домашних животных

14:07 26.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка
Кошка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кошка. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выступает за разработку в России информационной системы с историями болезни домашних животных, доступной для всех ветеринаров.
Ранее "Известия" сообщили, что Минсельхоз планирует внести законопроект об обязательной идентификации животных до конца года. Как пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, эти поправки необходимы для того, чтобы полноценно заработал закон "Об ответственном обращении с животными" и в дальнейшем - соответствующие нормы КоАП, так как в настоящее время доказать, что животное принадлежит конкретному человеку, пока невозможно.
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Бурматов сказал, что обязательную регистрацию планируют распространить на безнадзорных животных, соответствующее предложение депутаты Госдумы направили в Минсельхоз и попросили учесть при подготовке законопроекта о маркировке домашних животных.
Епифанова, комментируя инициативу, заявила, что серьезную опасность для людей представляют зараженные различными заболеваниями домашние и безнадзорные животные.
"По данным ВОЗ, ежегодно от вируса бешенства умирают около 55 тысяч человек, заразившихся от животных. Что касается непосредственно нашей страны, то тут статистика говорит о том, что источниками заражения людей в 30 случаях (52,6%) явились больные бешенством собаки и кошки, половину из которых составили безнадзорные животные", - цитирует Епифанову ее пресс-служба.
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Парламентарий считает, что обязательная маркировка животных нужна не только для того, чтобы обезопасить граждан.
"Я считаю, что владельцы домашних животных с принятием данной меры должны получить возможность свободно путешествовать со своими питомцами. Следует разработать информационную систему, где вся история болезни кошки или собаки будет доступна с рабочего места ветеринарного врача любой клиники", - сказала Епифанова.
Она также считает, что регистрация животных должна будет решить проблему их пропажи.
"Еще один важный аспект – это пропажа животных. Сейчас сбежавшее животное найти практически невозможно. Регистрация эту проблему должна будет решить, поэтому ответственные хозяева сами будут заинтересованы в маркировке питомца", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.
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Ольга ЕпифановаМинистерство сельского хозяйства РФГосдума РФВОЗВладимир БурматовРоссияОбщество
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