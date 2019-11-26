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РИА Новости

Путин призвал к эволюционным изменениям в российской школе

14:06 26.11.2019 (обновлено: 16:09 26.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который проходит в рамках Форума профессиональной навигации "ПроеКториЯ"
Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке Школа завтрашнего дня, который проходит в рамках Форума профессиональной навигации ПроеКториЯ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Совместная работа преподавателей, учеников и их родителей, общества в целом должны приводить не к революционным, а эволюционным изменениям в российской школе, считает президент России Владимир Путин.
В ходе открытого урока форума "Проектория" президент отметил, что школу меняют изменения в жизни, необходимо вовремя сориентироваться в вызовах.
"Это дело преподавателей, самих учеников, родителей, всего общества. Общество в целом должно влиять на те изменения, которые нужны для школы, чтобы она была конкурентоспособной с другими системами в разных странах", - сказал Путин, добавив, что российская школа всегда являлась конкурентным преимуществом России.
Президент отметил, что исходит из того, что совместная работа будет "приводить не к революционным, а к эволюционным изменениям в школе".
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