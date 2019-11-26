Путин призвал к эволюционным изменениям в российской школе

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Совместная работа преподавателей, учеников и их родителей, общества в целом должны приводить не к революционным, а эволюционным изменениям в российской школе, считает президент России Владимир Путин.
В ходе открытого урока форума "Проектория" президент отметил, что школу меняют изменения в жизни, необходимо вовремя сориентироваться в вызовах.
"Это дело преподавателей, самих учеников, родителей, всего общества. Общество в целом должно влиять на те изменения, которые нужны для школы, чтобы она была конкурентоспособной с другими системами в разных странах", - сказал Путин, добавив, что российская школа всегда являлась конкурентным преимуществом России.
Президент отметил, что исходит из того, что совместная работа будет "приводить не к революционным, а к эволюционным изменениям в школе".