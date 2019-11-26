Путин призвал к эволюционным изменениям в российской школе

"Это дело преподавателей, самих учеников, родителей, всего общества. Общество в целом должно влиять на те изменения, которые нужны для школы, чтобы она была конкурентоспособной с другими системами в разных странах", - сказал Путин, добавив, что российская школа всегда являлась конкурентным преимуществом России.