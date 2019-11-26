Число погибших при землетрясении в Албании увеличилось до девяти

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.
Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.
В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.
В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.
Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.
Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.
По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.
По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.
В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.
В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.
Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.
Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.
Соседние страны предложили Албании помощь.
Соседние страны предложили Албании помощь.
Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.
В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.
Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.
По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.
В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.
Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.
Соседние страны предложили Албании помощь.