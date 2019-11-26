Число погибших при землетрясении в Албании увеличилось до девяти

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Число погибших в результате сильного Число погибших в результате сильного землетрясения в Албании , произошедшего во вторник, увеличилось до 9, передает местный телеканал Top channel

Ранее сообщалось о 8 погибших.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщали о 300 раненых. Школы страны были закрыты. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической.

Два тела были найдены под обломками разрушенной гостиницы в районе Голем. Три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в результате обрушения здания в Дурресе. Еще двое погибли в городе Туман, и один человек разбился насмерть, упав с балкона.

"Еще одно тело было недавно обнаружено под руинами одного из зданий в Тумане. Погибший стал третьим в этом районе", - передает телеканал.

Отмечается, что многие граждане продолжают числиться пропавшими без вести.

Помощь техникой и спасателями Албании уже предложили руководители соседних Северной Македонии, Черногории, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.

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По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.