Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T14:06+0300
https://ria.ru/20191126/1561612455.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156159/52/1561595234_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7c5ea7b38c36042ad8281a29205e18d3.jpg
РИА Новости

Число погибших при землетрясении в Албании увеличилось до девяти

14:05 26.11.2019 (обновлено: 14:06 26.11.2019)
465
© REUTERS / Florian GogaПоследствия землетрясения в Албании
Последствия землетрясения в Албании
© REUTERS / Florian Goga
Последствия землетрясения в Албании
БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Число погибших в результате сильного землетрясения в Албании, произошедшего во вторник, увеличилось до 9, передает местный телеканал Top channel.
Ранее сообщалось о 8 погибших.
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
11:43
Крупные землетрясения в мире в 2019 году
Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщали о 300 раненых. Школы страны были закрыты. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической.
Два тела были найдены под обломками разрушенной гостиницы в районе Голем. Три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в результате обрушения здания в Дурресе. Еще двое погибли в городе Туман, и один человек разбился насмерть, упав с балкона.
Ликвидидация последствий землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
12:50
"Дом трясло с невероятной силой". Очевидец рассказала о ЧС в Албании
"Еще одно тело было недавно обнаружено под руинами одного из зданий в Тумане. Погибший стал третьим в этом районе", - передает телеканал.
Отмечается, что многие граждане продолжают числиться пропавшими без вести.
Помощь техникой и спасателями Албании уже предложили руководители соседних Северной Македонии, Черногории, Сербии и самопровозглашенной республики Косово.
По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.
Посольство РФ в Албании сообщило, что информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сотрудники диппредставительства не пострадали.
"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах": землетрясение в Албании
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

Последствия землетрясения в Албании
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© REUTERS / Florian Goga

За ним последовала череда афтершоков.

Последствия землетрясения в Албании
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
© REUTERS / Florion Goga

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

Последствия землетрясения в Албании
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

Последствия землетрясения в Албании
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AFP 2019 / Gent Shkullaku

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

Последствия землетрясения в Албании
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
© AP Photo / Hektor Pustina

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

Последствия землетрясения в Албании
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
© REUTERS / Florion Goga

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
© REUTERS / Florion Goga

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

Эвакуация пострадавших от землетрясения в Албании
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
© AP Photo / Hektor Pustina

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

Последствия землетрясения в Албании
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
© AP Photo / Hektor Pustina

Соседние страны предложили Албании помощь.

Последствия землетрясения в Албании
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
1 из 10

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано неподалеку от столицы страны Тираны.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
2 из 10

За ним последовала череда афтершоков.

© REUTERS / Florian Goga
3 из 10

Сильные подземные колебания ощущались в столице и в городе Дурресе.

© REUTERS / Florion Goga
4 из 10

В результате землетрясения девять человек погибли и сотни пострадали.

© AP Photo / Hektor Pustina
5 из 10

Россиянка, живущая в столице Албании, рассказала РИА Новости, что проснулась рано утром от сильных толчков.

© AFP 2019 / Gent Shkullaku
6 из 10

По словам женщины, был слышен даже гул, гремела посуда, на потолке и стенах появились трещины.

© AP Photo / Hektor Pustina
7 из 10

"Люди выбегали на улицу прямо в пижамах, было очень страшно", — вспоминает россиянка.

© REUTERS / Florion Goga
8 из 10

В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая.

© REUTERS / Florion Goga
9 из 10

Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели.

© AP Photo / Hektor Pustina
10 из 10

Соседние страны предложили Албании помощь.

© AP Photo / Hektor Pustina
130600
Обсудить 1
Землетрясение в АлбанииАлбанияВ мире
Рекомендуем
Последствия землетрясения в Албании
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 13 человек, пишут СМИ
Последствия землетрясения в Албании
В Албании 28 человек спасли из-под завалов после землетрясения
Последствия землетрясения в Албании
СМИ: число погибших из-за землетрясения в Албании выросло до 13
Полиция Манчестера
Обвиняемый в нападении с ножом на людей в Манчестере признал вину
Ликвидидация последствий землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
В Албании последствия землетрясения устраняют 1,9 тысячи полицейских
Последствия землетрясения в Албании. 26 ноября 2019
Число погибших при землетрясении в Албании увеличилось до шести
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Госбюро Украины получило доступ к паспортам Порошенко
Испытания ракетного комплекса Авангард
Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард"
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
МИД предупредил россиян о забастовках в Чили, Ливане и Италии
Последствия землетрясения в Албании
ЕС активировал механизм гражданской обороны для помощи Албании
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
ЛНР завершила мероприятия по разведению сил в Золотом, заявили в СЦКК
Президент Албании Илир Мета
Президент Албании посетил в больнице пострадавших от землетрясения
Учения ФСО на территории Московского Кремля
На территории Кремля 28 ноября пройдут учения ФСО
Кадры последствий землетрясения в Албании
Очевидцы опубликовали фото и видео последствий землетрясения в Албании
Горы в Итум-Калинском районе Чечни
В Чечне автомобиль упал в пропасть с высоты около 250 метров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
15:30Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Лента новостейМолния