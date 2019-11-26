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РИА Новости

Путин заявил о необходимости ранней профориентации

13:58 26.11.2019 (обновлено: 14:02 26.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ранняя профориентация нужна, таланты все равно пробьют себе дорогу.
В ходе ходе телемоста на форуме "Проектория" к президенту обратились с вопросом, не сужает ли для детей дорогу ранняя профориентация, когда ребята подписывают трудовые контракты с предприятиями. Путин ответил, что если человек обладает уникальными способностями, "то это все равно пробьет себе дорогу", даже если направить его по совершенно конкретному пути, не отвечающему уникальному дарованию.
"Ранняя профессиональная ориентация нужна, и она не будет мешать пробиваться ярким талантам и людям с гениальными способностями... Одно другому не мешает", - сказал президент.
Путин отметил, что для того чтобы на рынке труда в России в целом и для каждого человека была ситуация, при которой бы создавалась профессиональная база, ранняя профессиональная ориентация нужна. "Совместно и со школой, и с высшей школой, и с нашими крупнейшими предприятиями", - заключил он.
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Ежегодно на форум "Проектория" приезжают эксперты крупнейших российских компаний и вузов, лучшие педагоги страны и мотивированные школьники для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.
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