Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-26T13:53+0300
https://ria.ru/20191126/1561611612.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156111/23/1561112354_0:189:3304:2048_1036x0_80_0_0_2935009a154d39bc1690fe57ec8c22e0.jpg
РИА Новости

Минсельхоз не считает нужным расширять возможности для рекламы вина

13:53 26.11.2019
55
© РИА Новости / Георгий ЗимаревБочки с вином "Крымский мост" на винном заводе "Фаногория"
Бочки с вином Крымский мост на винном заводе Фаногория
© РИА Новости / Георгий Зимарев
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Изменения в законодательство, разрешающие рекламу российских защищенных вин в радиусе 200 километров от производственных площадок, предполагается внести до конца текущего года в правительство РФ, но новых мер по расширению возможности рекламы вина пока не планируется, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"Изменения в закон о рекламе находятся уже на конечной стадии. Досогласовываем последние замечания, очень надеемся до конца года внести их в правительство РФ. Эти изменения будут касаться размещения рекламы вина в винодельческих регионах страны рядом с винодельнями. Мы уверены, что в случае принятия этих изменений, это будет таким драйвером, толчком для развития винного туризма", - сказала Лут журналистам по итогам пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
При этом она отметила, что к дальнейшему расширению рекламы вина надо относиться очень аккуратно, так как ее могут видеть люди, которым, например, по возрасту нельзя еще употреблять алкоголь. Поэтому необходимо оценить результаты работы такой инициативы, если она будут одобрена, добавила Лут.
"Какими будут результаты, объем продаж, увеличится ли интерес не только отечественных потребителей, но и иностранных потребителей, потому что в регионах, где растет виноград, есть винодельни, а они все-таки туристически привлекательны и интересны не только для нашего туриста, но и для зарубежного. ...Нам необходимо время, чтобы понять и оценить результаты, и дальше мы будем смотреть, как можно двигаться", - заключила замминистра.
Золотая медаль победителя XXIII Международного конкурса вин и спиртных напитков
22 ноября, 16:52
Вина из Крыма и Кубани завоевали Гран-при международного конкурса
Минсельхоз в июне сообщал о разработке поправок в закон о рекламе, согласно которым предлагается разрешить рекламу российских защищенных вин в радиусе 200 километров от производственных площадок. Кроме того, министерство предлагало разрешить использование в рекламе названий и изображений винодельческой продукции, производственных, складских помещений и торговых объектов, задействованных в ее производстве и обороте, а также наименований производителей.
310000
Обсудить 0
Министерство сельского хозяйства РФПравительство РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Госзакупки все чаще становятся предметом судебных споров в России
Полицейский в Индии
В Индии задержали российского туриста без паспорта
Город Харбин
Национальный павильон России планируется открыть в Харбине
Дегустация вина
Роскачество подвело итоги "Винного гида"
Концепт электрогидроцикла-трансформера, созданного школьниками
Российские школьники создали концепт электрогидроцикла
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме телемоста во Всероссийском открытом уроке Школа завтрашнего дня, который проходит в рамках Форума профессиональной навигации ПроеКториЯ
Путин не поддержал идею добавлять волонтерам баллы при поступлении
Президент Кипра Никос Анастасиадис
Посольство оценило итоги встречи в Берлине по кипрскому урегулированию
Самолет АН-24
Гендиректор "ЮТэйр" рассказал о высокой безопасности самолетов Ан-24
Предупреждение на пачке сигарет
ФАС предложила создать ведомство по регулированию табачного рынка
Последствия землетрясения в Албании
Италия направит в Албанию команду спасателей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон
Лавров рассказал о потоке туристов из России в Исландию
Андрей Келин
Посол России назвал условие для облегчения визового режима с Британией
Израильтянка Наама Иссахар
Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор израильтянке Иссахар
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде
Глава МИД Норвегии заявила об отсутствии признаков "комы" НАТО
Катай дома
Ростуризм удивил видеороликами о зимних путешествиях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11Путин рассказал о прошедшем разговоре с Зеленским
16:08Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимодействие с Украиной
16:07Трое москвичей пострадали в драке за "народную парковку"
16:03Минтруд создаст онлайн-помощник для инвалидов
16:02Путин встретится с главами регионов, где есть сбои в подготовке к зиме
15:59Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
15:58В Якутии один человек спасся из грузовика, провалившегося под лед
15:56АТОР: в этом году Египет примет около 13 миллионов туристов
15:54В Томской области СК проверит сообщение о ртути в продукции рыбзавода
15:50В Великобритании строитель выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов
15:50АТОР: туроператоры надеются на коррекцию роста цен на отели Турции
15:45Угроза минирования колледжа в Москве не подтвердилась
15:44Путин провел встречу с Новаком и Миллером
15:41В Москве посетителей ТЦ эвакуировали после угрозы минирования
15:40В Багдаде застрелили демонстранта, сообщил источник
15:35В Госдуме прокомментировали идею упростить доступ священников в СИЗО
15:34Киев надеется на новые санкции США в ситуации с "Северным потоком — 2"
15:33Врач-трансплантолог Каабак останется в Центре здоровья детей
15:31Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией
15:31Путин поучаствует в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге
Лента новостейМолния