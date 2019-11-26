Минсельхоз не считает нужным расширять возможности для рекламы вина

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Изменения в законодательство, разрешающие рекламу российских защищенных вин в радиусе 200 километров от производственных площадок, предполагается внести до конца текущего года в Изменения в законодательство, разрешающие рекламу российских защищенных вин в радиусе 200 километров от производственных площадок, предполагается внести до конца текущего года в правительство РФ , но новых мер по расширению возможности рекламы вина пока не планируется, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Изменения в закон о рекламе находятся уже на конечной стадии. Досогласовываем последние замечания, очень надеемся до конца года внести их в правительство РФ. Эти изменения будут касаться размещения рекламы вина в винодельческих регионах страны рядом с винодельнями. Мы уверены, что в случае принятия этих изменений, это будет таким драйвером, толчком для развития винного туризма", - сказала Лут журналистам по итогам пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

При этом она отметила, что к дальнейшему расширению рекламы вина надо относиться очень аккуратно, так как ее могут видеть люди, которым, например, по возрасту нельзя еще употреблять алкоголь. Поэтому необходимо оценить результаты работы такой инициативы, если она будут одобрена, добавила Лут.

"Какими будут результаты, объем продаж, увеличится ли интерес не только отечественных потребителей, но и иностранных потребителей, потому что в регионах, где растет виноград, есть винодельни, а они все-таки туристически привлекательны и интересны не только для нашего туриста, но и для зарубежного. ...Нам необходимо время, чтобы понять и оценить результаты, и дальше мы будем смотреть, как можно двигаться", - заключила замминистра.