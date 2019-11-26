Путин рассказал, как "примерял" на себя разные профессии

"Приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг. Вот это и есть "примерочная" (профессий - ред.). Надо на себе все это примерить и почувствовать - ты будешь заниматься этим всю жизнь? Ты с удовольствием будешь утром заниматься этим своим делом или нет?" - заявил глава государства.