Путин рассказал, как "примерял" на себя разные профессии

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, как мечтал стать моряком и летчиком и "примерял" на себя различные профессии.
Президент рассказал, что у него были "очень сложные дискуссии" с родителями и тренером по поводу будущей профессии.
"У меня вначале были желания самые разные, как и у всех молодых людей - моряком и летчиком. Я внимательно все это смотрел, изучал, примерял на себя", - сказал Путин.
По его словам, он посещал разные учебные заведения.
"Приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг. Вот это и есть "примерочная" (профессий - ред.). Надо на себе все это примерить и почувствовать - ты будешь заниматься этим всю жизнь? Ты с удовольствием будешь утром заниматься этим своим делом или нет?" - заявил глава государства.
По его словам, найдя свое дело, молодой человек должен быть готов к тому, что ему придется много трудиться, чтобы достичь результатов.