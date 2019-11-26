Путин назвал знания базой для формирования и развития личности

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Накопленные знания формируют мировоззрение человека, становясь базой для развития и успешной деятельности, как и тот позитивный опыт, который он получает в семье, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока.
"Мы когда в школе учимся, потом в высшей школе, в университете, в институте, многие вещи нам кажутся ненужными, потому что они на первый взгляд не имеют практического применения. Но это не так. Накопление знаний формирует мировоззрение, а это база, на которой развивается человек и добивается успехов. Мы даже что-то можем забыть, какую-то конкретную информацию из того что мы учили или из того, что получаем от родителей, но это ложится к нам в фундамент нашей будущей жизни, формирует нас", - сказал Путин.
Он добавил, что ничего из того, что "позитивно закладывается в семье нашими родителями, не пропадает".
"Недостаточно просто быть родителем в биологическом смысле этого слова, нужно помочь ребенку выбрать свою судьбу. Это не менее важно, чем стать биологическим родителем. И поэтому низкий поклон всем родителям, которые ведут по жизни своих детей", - отметил президент.