Путин назвал знания базой для формирования и развития личности

"Мы когда в школе учимся, потом в высшей школе, в университете, в институте, многие вещи нам кажутся ненужными, потому что они на первый взгляд не имеют практического применения. Но это не так. Накопление знаний формирует мировоззрение, а это база, на которой развивается человек и добивается успехов. Мы даже что-то можем забыть, какую-то конкретную информацию из того что мы учили или из того, что получаем от родителей, но это ложится к нам в фундамент нашей будущей жизни, формирует нас", - сказал Путин.