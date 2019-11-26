Анапские пожарные ищут курсанта, который помог спасти женщину из огня

"В это время рядом оказался курсант, который помог вывести женщину на свежий воздух. Прибывшие к месту медицинские работники оказали пострадавшим необходимую помощь, а пожарные оперативно потушили пламя и эвакуировали мужчину, также находившегося в горящем доме", - говорится в сообщении.