Анапские пожарные ищут курсанта, который помог спасти женщину из огня

КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Анапские пожарные разыскивают курсанта, который помог спасти женщину из огня, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, речь идёт о пожаре, который произошел в частном доме на улице Гоголя в Анапе вечером 23 ноября. До прибытия пожарных хозяйку из охваченного пламенем дома пыталась вывести соседка, но после неудачной попытки она выбежала на улицу звать на помощь.
"В это время рядом оказался курсант, который помог вывести женщину на свежий воздух. Прибывшие к месту медицинские работники оказали пострадавшим необходимую помощь, а пожарные оперативно потушили пламя и эвакуировали мужчину, также находившегося в горящем доме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв во время пожара удалось избежать благодаря смелости неравнодушных людей.
"Руководство Анапского пожарно-спасательного гарнизона просит откликнуться смелого курсанта… Есть предположение, что это курсант института береговой охраны ФСБ России… информация со слов очевидцев", - уточняет пресс-служба регионального главка МЧС.