Владимир Винокур обратился к Софии Ротару в соцсети

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Владимир Винокур опубликовал в инстаграме пост, в котором призвал Софию Ротару не слушать недоброжелателей.
"Сонечка, для меня большая честь много лет дружить и работать с тобой! Не слушай злопыхателей, миллионы зрителей тебя любят и ждут!" — написал артист.
Ранее Винокур попросил "не смешивать творчество певицы с политикой", когда стало известно о том, что София Ротару снова решила дать концерты в России.
Тогда исполнительницу раскритиковали некоторые СМИ в связи с ее планами выступить в Москве. Концертный директор артистки Сергей Лавров назвал такие сообщения "заказом".
С 1973 года певица практически ежегодно участвовала в российском музыкальном конкурсе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
В декабре Ротару станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
23 ноября, 15:11КультураБутман поддержал намерение Ротару выступить в России