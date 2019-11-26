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РИА Новости

Владимир Винокур обратился к Софии Ротару в соцсети

14:47 26.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Владимир Винокур опубликовал в инстаграме пост, в котором призвал Софию Ротару не слушать недоброжелателей.

"Сонечка, для меня большая честь много лет дружить и работать с тобой! Не слушай злопыхателей, миллионы зрителей тебя любят и ждут!" — написал артист.

Ранее Винокур попросил "не смешивать творчество певицы с политикой", когда стало известно о том, что София Ротару снова решила дать концерты в России.
Тогда исполнительницу раскритиковали некоторые СМИ в связи с ее планами выступить в Москве. Концертный директор артистки Сергей Лавров назвал такие сообщения "заказом".
С 1973 года певица практически ежегодно участвовала в российском музыкальном конкурсе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
В декабре Ротару станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
Певица София Ротару
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КультураНовости культурыШоу-бизнесВладимир ВинокурРоссияСофия РотаруУкраина
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